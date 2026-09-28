Nataša Pirc Musar po spektaklu v Stožicah brez dlake na jeziku: »Naj mi Blaž Švab ne zameri ...«

Kot smo že poročali, so Modrijani v ljubljanskih Stožicah znova pripravili velik glasbeni spektakel z naslovom Ritem življenja, glas srca. Tudi tokratni večurni dogodek je na enem odru združil okoli tisoč nastopajočih — številne glasbenike, pevce, plesalce in orkestre, ki so skozi glasbo in ples pripovedovali o ljubezni, družini, skupnosti in spoštovanju. Gledalci so bili priča številnim čustvenim trenutkom, med drugim celo zaroki na odru, ki je dodatno potrdila, da je Noč Modrijanov skozi leta prerasla v enega največjih in najbolj priljubljenih glasbenih dogodkov pri nas.

Med številnimi obiskovalci, ki so uživali v prazniku slovenske glasbe, je bila tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar. Po koncertu jo je ujela naša novinarka Kaja Grozina ter jo povprašala o vtisih s tega izjemnega večera.

Predsednica nad razsežnostjo prireditve ni skrivala navdušenja: »To je praznik slovenske narodnozabavne glasbe, pop glasbe, vsega, kar Slovenija zna in zmore na tem področju, in Modrijani zberejo tu 1000 nastopajočih. Jaz mislim, da takega koncerta, kot je Noč Modrijanov, v Sloveniji preprosto ni. Lado Bizovičar se mogoče lahko malce primerja s tem formatom tu v Stožicah,« je dodala z nasmehom. Ob tem je izpostavila tudi izjemno srčnost Blaža Švaba: »To, da on na oder pripelje onkološke bolnike, otroke z Zlate pentljice, gasilce, da na njegov koncert pridejo iz Avstralije in Kanade, pove vse.«

Predsednica poleg glasbenikov rada podpre tudi slovenske športnike. FOTO: Stephanie Lecocq Reuters

Na vprašanje, kdo jo je tokrat najbolj presenetil ali ganil, pa je predsednica z nasmehom razkrila svojo glasbeno naklonjenost in odkritosrčno dodala: »Ma, jaz poznam njihovo glasbo, no. Moram reči, da ... naj mi Blaž ne zameri, sem tudi fan Kvatropircev, in tisti komad za Zlato pentljico, mi je bil ...« je dejala in roko položila na srce. Kot kaže, predsednico poleg glasbe gane tudi dobrodelna nota.

Videoposnetek pogovora si lahko ogledate spodaj.