Nataša Pirc Musar popolnoma ganjena, poglejte, kakšno presenečenje so ji pripravili (VIDEO)

Za slovensko predsednico Natašo Pirc Musar današnja sobota ni običajna sobota. Praznuje namreč svoj 58. rojstni dan. Tega pa si bo zelo zapomnila, saj so ji pripravili presenečenje, zaradi katerega je bila vidno ganjena. Kot je zapisala na družbenem omrežju Facebook, so ji rekli, da mora z dolge poti iti še v pisarno, kjer pa so jo pričakali številni. Med drugim sta prišla tudi Gregor Ravnik in kitarist Marko Hrvatin, ki sta poskrbela za glasbeno točko. Na koncu ji ni bilo žal, da je morala zaviti še na svoje delovno mesto, saj jo je presenečenje osrečilo.

V svojem zapisu na omenjenem družbenem omrežju je izrazila hvaležnost. »Najprej je bila nejevolja, ker so mi rekli, da moram z dolge poti še v pisarno. Potem pa presenečenje in sreča. Dragi moji, iz srca hvala. Hvala za lepo gesto, za toplino in za trenutek, ki ga ne bom pozabila. Gregor in Marko, ustvarila sta nepozabno vzdušje,« je zapisala, na koncu zapisa pa je še dodala, da so jo ganili do srca.

Za svoj rojstni dan je upihnila tudi svečko, ki pa ni bila na torti, kamor jih za rojstne dneve navadno postavljamo, ampak kar na kremni rezini. In to kakšni. Po velikost je močno prekašala klasične.

Na isti dan ima rojstni dan Tina Gaber Golob

Zanimivo, da na današnji dan, torej 9. maja, rojstni dan praznuje tudi Tina Gaber Golob. Nimata pa Tina in predsednica enakih številk samo v datumu rojstva, enake imata tudi v letnici rojstva, le zadnji številki sta zamenjani. Predsednica je rojena leta 1968, Tina pa 1986. Partnerica Roberta Goloba danes praznuje okrogel štirideseti rojstni dan. Ob tej priložnosti pa je na Instagramu objavila prav poseben video posnetek.