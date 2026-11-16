Nataša Pirc Musar se je preizkusila v jodlanju: ji je uspelo ujeti pravi ritem? (VIDEO)

Jodlanje je ena najbolj prepoznavnih oblik alpskega ljudskega petja. Značilno prehajanje med nizkimi in visokimi toni zahteva precej spretnosti, tistim, ki ga obvladajo, pa lahko prinese tudi veliko veselja. To dobro ve Brigita Vrhovnik Dorič, ki jodla že 40 let. V Mengšu jo je obiskala predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki je ob tej priložnosti ugotovila, da je jodlanje precej zahtevnejše, kot je morda videti na prvi pogled. Srečanje, ki ga je predsednica posnela in objavila na Instagramu, je bilo še toliko bolj posebno, ker sta se z Brigito poznali že od prej – nekoč sta namreč skupaj peli v pevskem zboru.

Predsednica je v pogovoru razkrila, da Brigita v času njunega skupnega petja še ni znala jodlati, danes pa ima za seboj že štiri desetletja izkušenj. Zato jo je vprašala, kako bi se lahko tudi sama naučila te posebne pevske tehnike.

»Brigita, midve sva peli skupaj v pevskem zboru. Takrat še nisi znala jodlati, zdaj jodlaš 40 let, jaz nimam pojma. Kaj bi bila prva vaja, da bi se jaz naučila to, kar ti znaš, jodlati?« jo je vprašala. Brigita ji je odgovorila kar s praktičnim prikazom. »Prva vaja? Ja, v bistvu joodli,« je zapela in dodala, da sta obe doma pod planinami. Predsednica je nato poskusila ponoviti za njo, Brigita pa jo je spodbudila: »Evo, to je to.«

Pri zahtevnejšem jodlanju se je nekoliko zataknilo

Prvi poskus je očitno uspel, zato je predsednica želela slišati še več. Ko pa je Brigita pokazala zahtevnejše jodlanje, je Nataša Pirc Musar priznala, da takšnega podviga še ne obvlada. »To pa ne znam več. Daj še eno zajodli. Hvala,« je dejala in prepustila oder izkušeni jodlarki.

Ob videoposnetku je predsednica zapisala, da jodlanje pri nekaterih nariše nasmeh na obraz, druge spodbudi, da se z rokami ali nogami prepustijo ritmu, pri tretjih pa prebudi željo, da bi se ga naučili tudi sami. Brigiti je namenila še posebno pohvalo: »Brigita, brez dvoma si prava jodlarska kraljica.«

Za predsednico tudi zelo delovni dnevi

Sproščen obisk v Mengšu prihaja v obdobju, ko ima predsednica republike precej poln urnik. V začetku novembra je bila na uradnem obisku v Egiptu, kjer se je srečala z egiptovskim predsednikom Abdelom Fatahom Al Sisijem, premierjem Mostafo Madboulyjem in generalnim sekretarjem Lige arabskih držav Nabilom Fahmyjem. Obisk je bil namenjen krepitvi političnih in gospodarskih odnosov med državama, del programa pa je bil tudi poslovni forum slovenskih in egiptovskih gospodarstvenikov.

Ob robu podnebne konference COP31 v turški Antaliji se je novembra srečala s predsedniki Finske, Iraka in Uzbekistana. Med drugim so govorili o mednarodnih odnosih, gospodarskem sodelovanju in aktualnih geopolitičnih izzivih. Posebej pomembna je tudi njena vloga sopredsedujoče Visoki skupini Združenih narodov za svobodo tranzita za neobalne države v razvoju. V petek, 13. novembra, pa se je udeležila konference Trilateralne komisije Slovenije »Dialog za prihodnost 3.0« na Brdu pri Kranju, kjer je imela govor. Dan pozneje je bila v Mariboru, kjer je sodelovala na prireditvi ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni in 70-letnici Zveze društev diabetikov Slovenije ter Društva diabetikov Maribor. Kot častna pokroviteljica in slavnostna govornica je poudarila pomen preventive, ozaveščanja in podpore ljudem, ki živijo s sladkorno boleznijo.

Ob vseh državnih in mednarodnih obveznostih pa očitno najde čas tudi za nekoliko bolj sproščena srečanja, glasbo in obujanje starih poznanstev. Tokrat je bil na vrsti jodlarski izziv, pri katerem je imela ob sebi odlično učiteljico.