V ljubljanskem Cankarjevem domu je v nedeljo potekal tradicionalni gala koncert Prifarci s prijatelji, ki je postregel s številnimi slovenskimi ljudskimi, narodnimi in narodnozabavnimi pesmimi ter zimzelenimi melodijami. Posebno pozornost je pritegnila predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki je tokrat stopila na oder tudi kot pevka. Svoj nastop je zaznamovala z izvedbo priljubljene skladbe Andreja Šifrerja Zagorski zvonovi, ki jo je zapela v duetu. Občinstvo je njeno petje nagradilo z velikim aplavzom že med nastopom, prav tako pa tudi ob koncu pesmi.

Prifarski muzikanti so letos pripravili že 18. tradicionalni gala koncert v Cankarjevem domu, posvetili pa so ga Sloveniji in 35. obletnici njene samostojnosti. Koncert z naslovom Rasti, rasti, lipica je povezoval Boštjan Romih, nastopili pa so tudi plesalci Folklorne skupine Tine Rožanc.

Ni prvič, da je predsednica prijela za mikrofon

Pirc Musarjeva je sicer dolgoletna obiskovalka koncertov Prifarskih muzikantov. Kot smo v Slovenskih novicah poročali že leta 2023, je njihove koncerte redno obiskovala tudi pred nastopom predsedniške funkcije. Da ji je petje pri srcu, je že večkrat pokazala v javnosti.

S pevko in učiteljico petja Kristino Oberžan je med drugim zapela uspešnico Hallelujah Leonarda Cohena, Lennonovo Imagine in ukrajinsko ljudsko pesem Cvite teren. Marca 2024 je ob dnevu žena v Predsedniški palači zapela Siddhartino Ledeno, dva meseca pozneje pa isto skladbo še z bratoma Rokom in Anejem Piletičem na koncertu na Prevaljah. Februarja letos je ob podelitvi državnega odlikovanja Eldi Viler skupaj s Kristino Oberžan zapela še Noro misel. Nastopila je tudi v Kulturnem domu Črnomelj in se v pevskem izzivu pomerila z Bojanom Cvjetićaninom iz skupine Joker Out.