Ne boste verjeli, kaj bo po novem počel Tomaž Vesel

Nekdanji predsednik Računskega sodišča Tomaž Vesel se iz sveta nadzora javnih financ dokončno seli v medijski prostor v povsem novi vlogi. Postal bo namreč voditelj na Aktual TV, poroča Svet24. V nizu političnih pogovorov bo tik pred državnozborskimi volitvami sedel nasproti predsednikom slovenskih strank.

Vesel pa ne piše le nove poklicne zgodbe, temveč tudi zasebno. Zadnje tedne polni naslovnice zaradi nove ljubezni s priljubljeno pevko Sašo Lendero. Skupaj sta se pojavila tudi na vip preprogi modne revije ob 70-letnici znane slovenske modne znamke Lisca. Do takrat se je o tem, da je 52-letna glasbenica že nekaj časa v razmerju z Veselom, sicer govorilo že nekaj časa, a tega javno nista nikdar potrdila.

O zasebnih zadevah ni želela javno govoriti

Sašo smo pred časom vprašali, ali sta z Veselom res v romantičnem razmerju. Kot nam je odgovorila, je bilo njeno življenje javnosti vedno precej razkrito, saj nikdar ni imela občutka, da bi morala karkoli skrivati. »A že kar nekaj let čutim, da je prav, da nekateri deli ostanejo bolj intimni in niso več del medijskega prostora,« pravi in dodaja, da je zato sprejela odločitev, da določenih osebnih poglavij ne bo več javno delila.