Ne boste verjeli, kaj bo počel član priljubljene glasbene skupine med ljubljanskim maratonom

Anže Zavrl, član priljubljene narodnozabavne skupine Gadi, je na Instagramu razkril, kako se pripravlja na letošnji ljubljanski maraton. Njegov trening pa nikakor ni običajen – med tekom namreč igra počne nekaj, česar nihče ne bi pričakoval.

V videu, ki ga je objavil, teče po naselju, oblečen v športno opremo, na ramenih pa nosi pritrjeno harmoniko. Med enakomernim tekom ves čas igra, kot da bi bil na odru, ne na 30-kilometrskem treningu.

»Video objavljam za predstavo treningov, ni profesionalno sestavljen, ampak bistvo boste poštudirali – tečem pa igram,« je zapisal. Ob tem je dodal, da je bil to dan za tehnične preizkuse kamere, baterij in vpetja instrumenta. Skupaj je odtekel in odigral kar 30 kilometrov, počutil pa se je odlično. »Noge in glava so pripravljene na 42 km,« je samozavestno napovedal.

Cilj: postaviti rekord

Zavrl pa se tega ne loteva le za zabavo. Med ljubljanskim maratonom, ki bo 19. oktobra, bo poskušal postaviti Guinnessov rekord. Takšen podvig sicer ni popolna novost, po svetu so se ga namreč že lotili nekateri glasbeniki. Britanec Stuart Taylor je na primer med londonskim maratonom celo pot prepeval karaoke in zabaval množico ob progi. Drugi tekači so med maratoni vrteli glasbo kot didžeji ali igrali različna glasbila ter s tem dokazali, da je mogoče združiti glasbo in vzdržljivostni šport – če imaš dovolj kondicije, volje in smisla za šov.

Gledalci bodo naslednjo nedeljo Anžeta zagotovo slišali že od daleč … in še dolgo pomnili njegov nastop.