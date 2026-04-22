Ne boste verjeli, kaj Bojan Cvjetićanin počne doma (FOTO)

Pevec skupine Joker Out, Bojan Cvjetićanin, ki je v zadnjih letih postal eden vidnejših predstavnikov mlajše generacije slovenskih glasbenikov, je tokrat presenetil z nekoliko drugačno objavo. Namesto mikrofona je v roke prijel zidarsko gladilko.

Na fotografiji, ki jo je delil na družbenih omrežjih, je ujet med urejanjem zunanjosti objekta, kjer namešča kamnite plošče. Oblečen v preprosta delovna oblačila, obdan z orodjem in materialom, deluje povsem drugače kot na odru, kjer ga je vajena večina njegovih oboževalcev. Objava je hitro pritegnila pozornost sledilcev, saj razkriva nekoliko bolj vsakdanji vidik njegovega življenja.

Cvjetićanin je širši javnosti znan kot pevec in frontman skupine Joker Out, ene uspešnejših pop-rock zasedb pri nas. Skupina je širšo prepoznavnost dosegla z nastopom na tekmovanju za Pesem Evrovizije leta 2023, od takrat pa redno nastopa tudi v tujini in gradi svojo mednarodno prisotnost. Poleg glasbe se je Cvjetićanin preizkusil tudi kot igralec, med drugim v seriji Gospod profesor ter filmu Kaj pa Ester?.