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Ne boste verjeli, kaj je Daniel Popović podaril ženi za 20. obletnico poroke (FOTO)

Zakonca praznujeta porcelanasto poroko, glasbenik pa je pomemben jubilej zaznamoval na svoj način.
Daniel in njegova žena Aleksandra. FOTO: Mediaspeed
Daniel in njegova žena Aleksandra. FOTO: Mediaspeed
K. G.
 17. 9. 2026 | 10:25
1:31
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Priljubljeni glasbenik Daniel Popović in njegova žena Aleksandra praznujeta 20 let zakona, ob porcelanasti obletnici pa ji je pevec pripravil prav posebno darilo – pesem, ki nosi njeno ime. »Za ta jubilej sem od moža dobila posebno darilo – pesem z naslovom Aleksandra,« je razkrila na družbenem omrežju. Dodala je, da jo bodo poslušalci lahko slišali ob priložnosti, ob jubileju pa jima je zaželela predvsem zdravja, ljubezni in spoštovanja. Zanimivo je, da je Popović že maja v intervjuju za Slovenske novice ob napovedi 20-letnice v šali dejal: »Mogoče ji napišem kakšno pesem.« Obljubo je očitno držal.

Njuna ljubezenska zgodba je skoraj filmska. Aleksandra ga je občudovala že kot 14-letnica, zbirala časopisne izrezke, značke in druge spominke ter mami celo napovedala, da bo nekoč njen. Nekaj let pozneje sta se prvič srečala po njegovem koncertu ob Zbiljskem jezeru, nato pa so se njune poti za nekaj časa razšle. Ponovno ju je povezalo Aleksandrino novinarsko delo. Daniel je med staro pošto našel njeno ponudbo za intervju, poiskal njeno številko in jo poklical. Srečanje je trajalo več ur, prijateljstvo pa je kmalu preraslo v ljubezen. 

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