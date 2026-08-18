Ne boste verjeli, kaj je obula slovenska misica Hana: mimoidoči so jo ustavljali in opozarjali (FOTO)

V naglici se lahko pripeti marsikaj, kar je na lastni koži – oziroma bolje rečeno na lastnih nogah – izkusila tudi Hana Klaut. Nosilka naziva Miss Universe Slovenije 2025, ki se sicer v vsakdanjem življenju posveča precej resnejšemu poklicu doktorice dentalne medicine, je sledilce na družbenih omrežjih nasmejala s prizorom, ki ga ni načrtovala kot del modne kombinacije.

Hana je namreč od doma odhitela nekoliko prehitro. Ko je pozneje pogledala proti svojim stopalom, je bilo jasno, zakaj je njena obutev pritegnila veliko pozornost mimoidočih. Na eni nogi je imela črn natikač z okrasnimi detajli, na drugi pa povsem drugačen, svetel športni natikač znamke Nike. »Tako sem hitela, da sem imela na nogah na koncu to,« je zapisala ob fotografiji svojih dveh popolnoma različnih čevljev.

Obula je dva različna natikača FOTO: Posnetek Zaslona Instagram

Še bolj zabaven pa je bil podatek, da sama očitno ni bila prva, ki je opazila nenavadno modno kombinacijo. Kot je razkrila, so jo na napako opozorile kar mimoidoče. »Hvala vsem štirim gospem, ki so me prišle opozorit, da sem se narobe obula,« se je pošalila.