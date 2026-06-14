Ne boste verjeli, kaj je počel Matej Tonin na veselici! Roke je imel polne piva (FOTO)

Slovenski politiki nas znajo vedno znova presenetiti, a nekdanji obrambni minister in podpredsednik vlade Matej Tonin je tokrat resnično poskrbel za pravo senzacijo. Na sobotni veselici PGD Zgornji Tuhinj je marsikdo debelo pogledal, ko je med mizami zagledal znanega politika, ki je spretno vijugal med obiskovalci in raznašal osvežilne pijače. Tonin se je s to zabavno izkušnjo pohvalil na svojem Instagram profilu, kjer je hudomušno zapisal: »Tuhinjska gasilska veselica … danes sem se malce zamislil, ko sem bil najstarejši natakar. 22 let na rolarjih.«

Čeprav je bil marsikateri obiskovalec nedvomno močno presenečen nad njegovo natakarsko vlogo, pa tisti, ki politika podrobneje spremljajo, vejo, da to ni bil njegov krstni nastop. Tonin ima namreč na tem področju že več kot dve desetletji izkušenj. Pravi medijski bum je na rolarjih povzročil že junija 2022, ko je kot natakar pomagal na veliki proslavi ob 110. obletnici omenjenega prostovoljnega gasilskega društva. Že takrat je dokazal, da obvlada ravnotežje, saj je z eno roko samozavestno držal pladenj s plastičnimi kozarci hladnega piva in z njimi oskrboval žejne gasilske kolege ter zbrane goste. To pa ni edino nenavadno prevozno sredstvo, s katerim je znani politik pritegnil pozornost javnosti. Leta 2019 je prah dvigoval z električno rolko, ki jo je uporabil kot drzen rekvizit v svoji politični kampanji, s katero je Slovence pozival k digitalizaciji države.

Kot kaže, Tonin ostaja zvest svojim adrenalinskim hobijem in domačemu kraju, kjer rad dokaže, da mu nobeno delo ni tuje, pa četudi je treba za dobro vzdušje na veselici stopiti na kolesca in poprijeti za delo.