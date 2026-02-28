  • Delo d.o.o.
INTERVJU

Ne boste verjeli, kaj La Toya redno uporablja v spalnici: »Priznam, z Janom sva si bila zelo všeč«

V pogovoru za Slovenske novice je razkrila zakulisje odnosov v šovu, izpostavila največjega taktizerja ter priznala, da je odprta za novo ljubezen.
La Toya in Jan sta si bila na Kmetiji všeč. FOTO: Pop Tv

La Toya pravi, da je bil na Kmetiji največji taktizer Franc. FOTO: Pop Tv

Priznava, da je odprta za novo ljubezen. FOTO: Pop Tv

La Toya in Jan sta si bila na Kmetiji všeč. FOTO: Pop Tv
Kaja Grozina
 28. 2. 2026 | 19:30
Ob prihodu La Toye na Kmetijo je hitro postalo jasno, da v igro vstopa ena bolj prepoznavnih tekmovalk. Povabilo je sprejela predvsem zaradi izziva, a tudi zaradi radovednosti, kaj ji lahko takšna izkušnja prinese. »Biti na Kmetiji je ena velika izkušnja in velik izziv, ki sem ga sprejela, ker mi je bilo zanimivo,« pove in prizna, da je pričakovala tudi večjo prepoznavnost: »Pričakovala sem predvsem, da bom spet popularna oseba in da me bodo ljudje prepoznali.«

Sotekmovalci so jo ob prihodu sprejeli z navdušenjem, celo simbolično so jo odnesli v štalo, kar je nanjo naredilo močan vtis. »Prihod sem doživela zelo toplo, lepo je bilo, da so me bili sotekmovalci tako veseli.« Največjo oporo je našla v Pii, s katero sta hitro našli skupni jezik. »Najbolj sem se razumela s Pio, ki mi je bila tudi največja opora.«

»Največji taktizer je bil Franci«

Fizično delo na kmetiji zanjo ni bilo domače področje. Sama odkrito priznava, da se kmečkih opravil ni lotevala samozavestno. »Na delo na kmetiji se sploh ne spoznam, zato sem prepustila, da to opravljajo drugi. Jaz sem naredila, kar sem bila sposobna.« Kljub temu je presenetila z vožnjo bagra, čeprav je bila to zanjo popolnoma nova izkušnja. »Še nikoli ga nisem vozila, tam sem ga prvič.«

La Toya pravi, da je bil na Kmetiji največji taktizer Franc. FOTO: Pop Tv
Med sotekmovalci so se hitro začele oblikovati taktike in zavezništva, sama pa poudarja, da v to ni želela vstopati na enak način. »Meni vsi zaupajo, ker sem iskrena in spontana oseba, ki se ne igra taktik.« Kljub temu je imela jasno mnenje o tem, kdo je najbolj usmerjal igro. »Največji taktizer je bil Franci. On je kar dosti vodil igro in drugi so mu sledili.«

Dela v nočnem klubu 

Pomembna odločitev je bila povezana z zlatim kamenčkom. Podarila ga je Alenki, pri čemer je priznala vpliv sotekmovalca. »Žiga me je prepričal, da naj ga dam Alenki, ker sem imela občutek, da Carmen ne morem več pomagati.« Kasneje pa je odločitev obžalovala. »Bilo mi je žal, da sem poslušala Žigo in da sem ga podarila Alenki. Zdelo se mi je, da sem s tem sebe zafrknila.« Na koncu se je izkazalo, da je bila odločitev vendarle prava, saj sta z Alenko postali v tem tednu glavi družine. 

Priznava, da je odprta za novo ljubezen. FOTO: Pop Tv
Bivanje v hlevu ji je prineslo tudi nepričakovane osebne trenutke. Po vrnitvi v hišo je z Janom preživela romantično kopel, med njima pa so se spletle simpatije. »Z Janom sva si bila zelo všeč, samo nikoli nisva bila sama, vedno je bilo ogromno ljudi okoli naju.« Na posestvu se vseskozi za njeno pozornost borita Jan in Juš, za kar priznava, da ji je simpatično. Danes pravi, da je samska in odprta za novo ljubezen.

Sicer se v zasebnem življenju ukvarja z delom v nočnem klubu, na posestvu pa je večkrat omenjala tudi kristale, ki imajo zanjo poseben pomen. »Kristali mi pomenijo veliko, redno jih uporabljam v spalnici in jih tudi nosim.«

