Ne boste verjeli, kakšno službo opravlja Žan iz letošnje Kmetije (VIDEO)

Žan Zore, tekmovalec letošnje Kmetije, je v šovu med drugim pritegnil pozornost zaradi odnosa z Urško Gros. Tekmovalca sta se med snemanjem zbližala, Urška pa je pozneje razkrila, da je zanosila. Zaradi nosečnosti je takrat predčasno zapustila šov, kasneje pa javno spregovorila tudi o odločitvi za prekinitev nosečnosti.

Urška in Žan.

Tokrat je Žan v oddaji razkril nekoliko več o svojem življenju zunaj televizijskih kamer. Med obiskom nekdanjih tekmovalcev Kmetije, Tilna in Tima, je pogovor nanesel na glavno nagrado v višini 50.000 evrov in na to, kako bi jo posamezni tekmovalci porabili. Na vprašanje, kaj bi storil z denarjem v primeru zmage, je Žan odgovoril precej konkretno. Pojasnil je, da ima registriran s. p. in da ima svoj čistilni servis. »Kupil bi si kombi, naprave, vse,« je povedal.

Iz javno dostopnih poslovnih podatkov je razvidno, da je registriran za dejavnost čiščenja stavb, ob tem pa je razvidno tudi, da ima njegov s. p. trenutno zaprt transakcijski račun. Morebitno nagrado bi očitno namenil predvsem razvoju lastne dejavnosti in nakupu opreme za delo. V podobnem pogovoru je sodeloval tudi njegov brat dvojček Jan. Ko ga je Tim vprašal, kako bi sam porabil 50.000 evrov, je odgovoril, da bi najprej uredil finance in poskrbel za otroka. »Za otroka preživnino za eno leto vnaprej, nekaj vložit, malo potovat,« je dejal.

