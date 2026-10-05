Ne boste verjeli, kateri znan obraz iz resničnostnega šova je presenetil Petra

V šovu Življenje na tehtnici je tekmovalce po napornem izzivu čaka precej bolj čustven del. Po fizičnem naporu in tekmovalnosti so jih namreč v dvorani presenetili njihovi bližnji, kar pri številnih sproži solze, objeme in močne odzive.

Med tistimi, ki jih je obisk še posebej ganil, je bil tudi Peter. Do njega je po napornih tekih po stopnicah pristopil njegov prijatelj Matjaž, s katerim sta se spoznala v šovu Poroka na prvi pogled. Sledi topel objem, Peter pa po srečanju ni skrival, koliko mu takšna podpora pomeni. »Moj obiskovalec je pa moj prijatelj s Poroke, ful mi je dal enega 'powerja',« je povedal Peter.

Kdo je Matjaž?

Matjaža Gorkiča gledalci poznajo predvsem iz šova Poroka na prvi pogled, kjer je sodeloval v sezoni 2025. V eksperimentu je spletel tudi prijateljstvo s Petrom Wolfom, njuno druženje pa se je očitno nadaljevalo tudi po koncu oddaje. Matjaž je sicer podjetnik iz Nove Gorice, oče dveh hčera in velik ljubitelj odbojke, televizijski gledalci pa so ga lahko spremljali tudi v oddaji Večerja za 5.

Kakor koli že, Peter po srečanju z Matjažem deloval vidno boljše volje.