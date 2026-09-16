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Ne boste verjeli, kdo je bil sošolec ministra Rončevića: »Bil sem zagamani piflar«

V radijsko oddajo je ministra povabil radijski voditelj.
Dr. Borut Rončević leta 2004, pet let za tem, ko je diplomiral na FDV. Leta 2004 je bil krajši čas podpredsednik Čebelarske zveze Slovenije. FOTO: Matej Družnik
Dr. Borut Rončević leta 2004, pet let za tem, ko je diplomiral na FDV. Leta 2004 je bil krajši čas podpredsednik Čebelarske zveze Slovenije. FOTO: Matej Družnik
Nina Čakarić
 16. 9. 2026 | 07:52
 16. 9. 2026 | 09:06
3:36
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Na Radiu 1 so danes gostili ministra za izobraževanje, znanost in mladino Boruta Rončevića, ki se je povabilu kljub številnim obveznostim z veseljem odzval. Razlog je bil prav poseben, saj ga je v oddajo povabil njegov nekdanji sošolec s fakultete, danes radijski voditelj Miha Deželak.

Rončević se je leta 1994 vpisal na študij sociologije analitsko-teoretske smeri na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, kjer je leta 1999 diplomiral. Pozneje je nadaljeval magistrski in doktorski študij, danes pa je redni profesor sociologije. Ob srečanju z nekdanjim sošolcem v radijskem studiu sta se danes za trenutek  vrnila tudi v študentske čase. Rončević je brez olepševanja priznal, kakšen študent je bil. »Bil sem v resnici zagamani 'piflar',« je dejal.

 

Deželak pa je dodal, da se je že takrat kazalo, da Rončevića vlečejo razprave in debate, na fakulteto pa je hodil kar z aktovko. Minister je za to ponudil precej bolj praktično razlago. »Glede na to, da smo imeli predavanja v kinodvorani, mi je aktovka prišla prav, ker sem jo imel za mizo,« je pojasnil.

Miha Deželak FOTO: Radio 1
Miha Deželak FOTO: Radio 1

Že takrat pa je, kot je povedal, vedel, da si želi akademske kariere in da želi postati »akademski socialni antropolog«. Njegova poznejša pot je šla prav v to smer. Začel je kot mladi raziskovalec, danes pa poleg ministrovanja deluje kot profesor in raziskovalec.

Borut Rončević je tako svojo akademsko pot začel kot mladi raziskovalec na Univerzi v Ljubljani. Leta 2002 je kot doktorski študent opravljal raziskovalno delo kot štipendist Marie Curie na Univerzi v Aalborgu na Danskem. V svoji karieri je gostoval na številnih univerzah in raziskovalnih ustanovah v Združenih državah Amerike, Veliki Britaniji, na Danskem, Irskem, v Nemčiji, Rusiji, Libanonu in na Hrvaškem. V letih 2023 in 2024 je bil Fulbrightov štipendist na Univerzi Troy v ZDA.

Rončević je lepe besede namenil tudi svojemu nekdanjemu sošolcu. Deželaka se je spomnil kot dobrovoljnega in pozitivnega človeka, v studiu pa so se strinjali, da je takšen ostal vse do danes.

Napovedal hitre spremembe in brezplačni vrtec

Pogovor ni ostal le pri zabavnih spominih. Rončević je spregovoril tudi o spremembah, ki jih pripravlja ministrstvo, in napovedal hitro delo. »Delali bomo hitro in učinkovito,« je dejal ter omenil tudi spremembe, povezane z razširjenim programom (RAP), glede katerega je bilo po njegovih besedah veliko pripomb.

Dotaknil se je tudi vrtcev. Kot je poudaril, je v koalicijski pogodbi zapisano, da bo vrtec brezplačen. Koalicija je sicer nedavno zavrnila opozicijski predlog na to temo, ker je bil po oceni vladajočih nedodelan. »Naša državna sekretarka je naštela celo vrsto argumentov, zakaj je bil nedodelan, in bomo predlagali svoj predlog. Vrtec bo še v času naše vlade postal brezplačen,« je dejal Rončević. Ob tem se je tudi pošalil, da sprememba za njegovo hčerko najverjetneje ne bo več veljala.

Po njegovih besedah naj bi bil brezplačen tudi zadnji razred vrtca, torej za otroke pri približno šestih letih, sprememba pa naj bi bila povezana tudi z načrtovano preureditvijo osnovne šole nazaj v osemletno.

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