Ne boste verjeli, koliko slovenska pevka plačuje za stanovanje v Ljubljani

Pevka Gaja Prestor vse bolj razmišlja o nakupu lastnega doma. Razlog? Najemnina, ki jo trenutno plačuje za svoje ljubljansko stanovanje, je izjemno visoka.

Po razhodu s partnerjem se je Gaja preselila v najemniško stanovanje v ljubljanski Situli, kjer za 40 kvadratnih metrov veliko stanovanje vsak mesec odšteje kar 1.300 evrov, poleg tega pa je treba pokriti še stroške. »Vse bolj razmišljam, da bi si ustvarila svoj dom,« je priznala za revijo Lady.

A nakup ne bo enostaven. Kot samozaposleni jo skrbi, da bo težje prišla do posojila, brez katerega lastnega stanovanja ne bo mogla kupiti. »Cene stanovanj so brutalne,« je še dodala pevka, ki – tako kot številni mladi – občuti težko dostopnost nepremičnin v prestolnici.