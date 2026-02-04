  • Delo d.o.o.
Ne boste verjeli, s čim se premier Golob najraje pocrklja (FOTO)

Vsi imamo nekaj, po čemer posežemo, ko potrebujemo malo tolažbe.
Predsednik vlade je sicer zagovornik zdrave prehrane. FOTO: Nicolas Tucat/Afp
Predsednik vlade je sicer zagovornik zdrave prehrane. FOTO: Nicolas Tucat/Afp
S. N.
 4. 2. 2026 | 18:45
1:40
A+A-

Da se predsednik vlade Robert Golob prehranjuje izredno zdravo, je znano. Zasluga za to pa gre večinoma njegovi ženi, ki že leta prisega na vegansko prehrano. Zaveda se namreč, da nasičene maščobe ter preveč rdečega mesa škodujejo zdravju in lahko močno skrajšajo življenjsko dobo posameznika. In ker je njen mož kar precej starejši od nje, se Tina Gaber Golob seveda po najboljših močeh trudi, da bi čim dlje ostal zdrav in vitalen. Že pred časom je dejala, da »mora imeti lepe, čiste žile, da bo čim dlje ob meni«. 

image_alt
Tina Gaber Golob brutalno nad jezne Gargamelovce: »To je najlažji način, da škodujejo Robertu«

A tu in tam si vsi zaslužimo kakšno pregreho in najbrž ga ni posameznika, ki ne bi imel najljubše jedi ali prigrizka, h kateremu se zateče, ko potrebuje malo tolažbe. Ne nazadnje je tudi psihično zdravje del celostnega zdravja in občasne pregrehe večje škode ne bodo storile. In kaj je tista pregreha, s katero se najraje pocrklja Robert Golob? Smokiji, je kot iz topa izstrelil premier, pri tem pa zagotovo ni sam. Hrustljavi prigrizek je bil nekoč nepogrešljivi del otroških rojstnodnevnih in drugih zabav, zato značilna rdeča vrečka v sebi ne skriva le slane dobrote, ampak tudi veliko nostalgije. Kljub temu pa z njimi ne gre pretiravati. Sto gramov proizvoda namreč vsebuje kar 29 gramov maščob, od katerih je približno polovica nasičenih, ter 2,2 grama soli, skoraj pol torej od dnevno priporočenih pet gramov za odraslega človeka.

Prav dolgo mu ni bilo treba razmišljati o odgovoru. FOTO: Zaslonski Posnetek
Prav dolgo mu ni bilo treba razmišljati o odgovoru. FOTO: Zaslonski Posnetek

Robert Golob
