V ZAKULISJU

Ne boste verjeli, v čem je voditeljica oddaje Svet na Kanalu A stopila v studio

Na posnetku, ki ga je objavila, samozavestno stopa v studio, oblečena v ...
Nuša Lesar. FOTO: Jože Suhadolnik 
Nuša Lesar. FOTO: Jože Suhadolnik 
N. P.
 14. 10. 2025 | 20:44
1:10
Voditeljica oddaje Svet na Kanalu A, priljubljena Nuša Lesar, očitno zna združiti eleganco in udobje, in to na najbolj simpatičen način. Na svojem Instagramu je razkrila, kako vstopa v delovne prostore, preden zasije pred kamerami.

Na posnetku, ki ga je objavila, samozavestno stopa v studio, oblečena v elegantno leopardjo obleko, v rokah drži črne salonarje … na nogah pa ima puhaste, nežno vijoličaste copate in bele nogavičke. Scena je kot iz modne komedije — zgoraj glamur, spodaj udobje.

Ob tem je duhovito pripomnila: »Najprej udobje, potem pa trendi.« 

Nuša Lesar prisega na udobje v zakulisju. FOTO: Zajem Zaslona Instagram
Nuša Lesar prisega na udobje v zakulisju. FOTO: Zajem Zaslona Instagram

Modna kraljica zaodrja

Čeprav jo gledalci na ekranu vedno vidijo brezhibno urejeno, je Nuša z objavo pokazala tudi bolj sproščeno, pristno plat svojega vsakdana. In očitno je njen recept za dober začetek delovnega dne — mehki copatki.

Nuša Lesar
