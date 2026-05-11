Ne samo Tina Gaber, slavila tud Fajonova: žurala je v družbi Alye in takole zaplesala (VIDEO)

Praznovanje Tanje Fajon je potekalo v sproščenem vzdušju, ob ribniku, med nasmehi, glasbo in dobro voljo. Slavljenko pa je čakalo tudi posebno presenečenje, zapela je namreč priljubljena slovenska pevka Alya. Sobotni večer je bil za Tanjo Fajon vse prej kot običajen. Aktualna ministrica za zunanje in evropske zadeve je namreč praznovala 55. rojstni dan, zabava pa je, kot kaže, potekala v živahnem in prisrčnem razpoloženju. Fajonova, rojena 9. maja 1971, je tako vstopila v novo leto življenja ob glasbi, nazdravljanju in družbi povabljencev. Zanimivo naključje? Rojstni datum si deli tudi s Tino Gaber, partnerico premierja Roberta Goloba, ki je v soboto upihnila 40 svečk. Gabrova je namreč rojena 9. maja 1986.

Alya poskrbela za presenečenje

Vrhunec večera je bilo glasbeno presenečenje. Na zabavi je zapela priljubljena slovenska pevka Alya, ki je s svojo energijo hitro dvignila na noge povabljene. Zabava je potekala ob ribniku, vzdušje pa je bilo po posnetku sodeč sproščeno, veselo in razigrano. Alya je video utrinek objavila tudi na družbenem omrežju in ob njem zapisala: »Waw kar dva slavljenca na en dan in oba takšna žurerja! Vse najboljše Tanja in Boštjan!«

Fajonova se je ob glasbi sproščeno zavrtela v ritmih popa, nazdravila rojstnemu dnevu in pokazala bolj neformalno, razigrano plat, ki je javnost pri političarkah ne vidi vsak dan.