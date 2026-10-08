Nebeška lepota hčere Petra Polesa vas bo osupnila: takole se je sprehodila po modni brvi (FOTO)

Eden najbolj priljubljenih slovenskih televizijskih voditeljev Peter Poles in njegova partnerka Nika Veger imata veliko razlogov za ponos. Njuna hčerka Amalija je letos dopolnila 18 let in pogumno zakorakala v svet odraslih. Ob tem vse bolj samozavestno stopa tudi v svet mode, saj se je tudi letos sprehodila po modni brvi Ljubljana Fashion Weeka. Njeno pojavo in gracioznost so v modnih krogih očitno že opazili, saj jo vabijo k sodelovanju na večjih modnih revijah. Amalija je tako pred občinstvom pokazala, da se pred žarometi znajde prav tako dobro kot njen slavni oče pred televizijskimi kamerami. Pri tem pa ne gre le za videz, saj je mlada Amalija tudi izrazito umetniška duša. V preteklosti se je namreč že glasbeno udejstvovala in pokazala, da jo vleče v različne ustvarjalne vode. Zdi se, da je od obeh staršev podedovala precej ustvarjalnosti, samozavesti in občutka za estetiko. Peter je že vrsto let domač pred kamerami, Nika pa je znana po svojem ustvarjalnem delu in zavzemanju za trajnostni način življenja. Amalija tako počasi stopa na svojo pot, pri kateri pa očitno ne manjka podpore domačih.

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Na ljubljanskem tednu mode jo je spremljala tudi ponosna mama Nika Veger, ki hčerki ob pomembnih korakih očitno rada stoji ob strani. Je velika zagovornica trajnostnega načina življenja in to poslanstvo že dolgo prenaša tudi v svoje delo ter vsakdan. Prav modni svet je področje, kjer so vprašanja trajnosti v zadnjih letih vse bolj v ospredju. Za Amalijo je letošnje leto še posebej prelomno, saj je s polnoletnostjo odprla novo poglavje svojega življenja. Ob šolanju in drugih obveznostih se ji očitno odpirajo tudi zanimive priložnosti v modi. Njena kombinacija umetniške žilice, sproščenosti in elegance pa kaže, da jo lahko v prihodnosti vidimo še na kakšni modni brvi. Po starših je nedvomno podedovala močan ustvarjalni naboj, sama pa mu dodaja svojo osebnost in občutek za izražanje. Čeprav sta Peter in Nika znana obraza slovenske javnosti, Amalija počasi gradi lastno zgodbo. Njena zunanja podoba je le del tega, kar jo dela zanimivo, saj jo spremljajo tudi ustvarjalni interesi in očitna želja po raziskovanju različnih področij. In če sodimo po letošnjem nastopu na Ljubljana Fashion Weeku, je pred njo lahko še marsikatera zanimiva modna oziroma umetniška izkušnja.