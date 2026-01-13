Nedeljsko smučanje na Pohorju razjezilo vplivnico: »Nikoli več«

Lepo, jasno vreme in prave zimske razmere so ta konec tedna množice Slovencev pognale v naravo. Eni so šli na sprehod, drugi na tek na smučeh, sankanje, številni pa na smučišča, ki so malodane vsa lepo zasnežena in pripravljena na sezono. Na družbenih omrežjih so se vrstile objave o skoraj idealnih razmerah, a ne pri vseh. Slovenska vplivnica Klara Kralj je s soprogom delila precej manj prijetno izkušnjo s smučišča na Pohorju, kjer dnevna karta za odraslo osebo stane 46 evrov. Namesto uživanja na snegu je, kot pravi, večino nedeljskega dneva preživela v kolonah in se pošteno prezebla.

Kralj je priznala, da je bila sicer že v četrtek na smučišču Areh in da je bila pričakovano razlika med tednom in vikendom ogromna. »V glavnem za vikend ne grem več stat v kolono. Samo zebe me. V četrtek smo od Bellevueja do Areha rabili pol zre, danes pa 2 uri, da smo prišli do parkirišča.«

In ni šlo le za vožnjo, tudi na vlečnicah naj bi bilo mučno. »Pol ure do uro smo stali za na sidra. Spuščalki so samo po enega na sidra, kolona pa taka ...« Vplivnica je bila kritična tudi do organizacije in dela osebja. »Tu se vidi, kako so nekateri ljudje neorganizirani in da nekateri žičničarji ne znajo svojega dela opravljati. In tudi ljudje, ki nimajo kulture. Kolona ogromna, oni se pa en po en vozijo. Žičničarji pa gledajo v luft.«

Najbolj jo je, kot kaže, zlomila kombinacija gneče, mraza in občutka, da vse stoji. »Kolikor je danes lepo vreme, mi je pa žal, da sva šla sem. Greš v Avstrijo, pa vse funkcionira. Se ne ustavljaš trikrat na sedežnici, te ne zebe. No, sem se pa nagledala različnih smučarske opreme in oblek,« pravi.

Priznala je tudi, da je morda prehitro navdušeno ocenila smučišče nekaj dni prej. »Danes se nasmučali definitivno nismo. Smo pa podarili Marpromu za karte. Ker sem samo stala v koloni.«

Da je v nedeljo Mariborsko Pohorje pokalo po šivih, lahko beremo tudi drugod. Menda so našteli kar 5500 smučarjev tisti dan, kar je bil razlog na nekaj slabe volje na parkiriščih, gondolah in sedežnicah.