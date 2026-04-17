20 LET KARIERE

Neisha je zažgala klavir: »Tako sem potešila svojo piromansko žilico«

V iskrenem pogovoru je za Slovenske novice spregovorila o vzponih in padcih, umetniški svobodi ter pesmih, ki »hočejo zadihati«.
Neisha. FOTO: Lucija Kramar

Neisha. FOTO: Klemen Ceglar

Kaja Grozina
 17. 4. 2026 | 07:36
5:47
Ob 20-letnici ustvarjalne poti ostaja Neisha ena prepoznavnejših avtorsko usmerjenih glasbenic na slovenski sceni, ki svojo kariero gradi z izrazito osebno poetiko in jasno distanco do industrijskih pravil. »Večkrat mi uspe, večkrat tudi ne, pa se kot feniks dvignem iz pepela, ga otresem iz kril in dalje vztrajam,« pravi. V isti misli strne bistvo svojega ustvarjanja: »Umetnost je obstati in vztrajati.«

Ob tem jasno pove, da se je čez leta zavestno oddaljila od merjenja uspeha skozi dosege in številke. »Nikoli mi ni bila merilo kvantiteta. Svojo vrednost sem nehala dojemati skozi številke, ki jih generiram.« Namesto tega izpostavlja odziv poslušalcev: »Da so ljudje moje pesmi kar večinoma vzeli za svoje – to je največji poklon glasbeniku, da njegova glasba živi in navdihuje občinstvo.« Kot ključne prelomnice v karieri ne izpostavlja največjih uspehov, temveč ravno obdobja negotovosti. »Ravno tisti trenutki, ko ti ne gre najbolje, pa se nočeš prilagajati nekim komercialnim vidikom in profanosti, da boš ja všečen,« pojasni.

Največje uspešnice na vinilu 

Takšna odločitev je dolgoročno zaznamovala njen razvoj. »Prej sem se brusila tako v šoli kot v raznoraznih zasedbah, zdaj pa že dobrih 20 let hodim svojo solo pot,« pravi. Danes na svoje začetke gleda z določeno distanco: »Na začetku sem bolj šlatala svoje glasilke in iskala pravi jaz in pravi izraz, sedaj sem veliko bolj suverena in bolj usedena v svoji barvi, obsegu in interpretaciji.«

Ta razvoj se odraža tudi v njenem aktualnem projektu – zbirki največjih uspešnic, ki bodo junija izdane na vinilu. »Ni bilo težko, iz vseh albumov do sedaj objavljenih sem postrgala največje uspešnice,« pojasni izbor. A hkrati opozori na omejitve formata: »LP plošča ne ponuja dovolj minutaže, jaz bi z veseljem še eno ploščo napolnila.« Odločitev za vinil ima tudi simbolno težo. »Ker s CD-ji nimamo več kam … vinil ima pa pridih večnosti,« pravi in dodaja: »Cela plošča je tudi vizualno umetniški izdelek, komaj čakam, da jo dobite v roke.«

»Treba je včasih kaj zakuriti in iti dalje«

Pomemben del njenega ustvarjanja ostaja vizualna podoba, ki jo razume kot podaljšek glasbe. »Z vsakim singlom si omislim nekakšno novo sebe in to vlogo odigram,« pove. Videospote pogosto dojema kot samostojne zgodbe: »Včasih so to mini filmi, dam si duška, včasih pa kaj tudi samo mimogrede posnamemo, toliko da slika podpre pesem.«

To razumevanje pride še posebej do izraza v novem singlu Najdi me, ki ga opiše kot izrazito intenzivno delo: »To je več kot pet minut dolga balada z zelo sporočilnim besedilom, ustavlja čas, reže tam, kjer se največkrat bojimo zarezati, osvobaja in povzdiguje moč glasbe in glasu, sploh ko skupaj zapojemo.«

V videospotu se je odločila za močno simboliko. »Treba je včasih kaj zakuriti in iti dalje, v prenesenem pomenu govorim o plamenih, o ritualu in obredu,« pojasni. »No, jaz sem zakurila klavir. Nič bat, je že oddelal svoje, jaz pa sem tudi malo svojo piromansko žilico potešila.« Ob tem realistično opozori na razmere v industriji: »Žal so časi visoko produkcijskih spotov mimo, delam po svojih željah in zmožnostih.«

Ne mara juter: »Žulim tisto kavo ... in čakam, da se mi možgani sestavijo«

Osrednji dogodek ob obletnici bo koncert v ljubljanskih Križankah, ki bo 26. junija. »S tem koncertom bom okronala teh zadnjih 20 let,« pove. »Na taisti oder se vračam v taisti zasedbi – s svojim bendom in RTV simfoniki.« Napoved je ambiciozna: »Veličastno bo.« Priprave so intenzivne in zahtevne. »Toliko dela me čaka, da kar ne vem, na katerem koncu ga naj najprej ugriznem,« priznava. Občinstvu obljublja premišljeno izvedbo: »Zelo se bom potrudila tako z aranžmaji kot s performansom, mislim, da občinstvo ne bo ostalo ravnodušno. Definitivno bo koncert unikaten.«

Poleg koncertiranja in snemanja ostaja pomemben del njenega dela tudi pedagoška dejavnost. »Ustvarjam, poučujem, poleg svoje kariere se ukvarjam še s svojo privat šolo, Malo šolo rokenrola, kjer večinoma ustvarjamo avtorsko glasbo,« pojasni. Dela tudi z vokalisti in pianisti različnih generacij. Svojo poklicno pot razume kot privilegij: »Če lahko živiš od tega, kar najraje in najbolje počneš, je to že tričetrt sreče.«

Njen vsakdan ostaja daleč od odrskega blišča. »Ne maram juter. Žulim tisto kavo in božam mačko in čakam, da se mi možgani sestavijo in saj malo dvigne pritisk,« pove. »Jaz sem popoldansko-večerni tip … glas mi definitivno laufa od kosila dalje, prej je vse muka.« Ob tem napoveduje tudi nove projekte: »Novo studijsko ploščo nameravam posneti še v 2026.« Na vprašanje, kaj jo po dveh desetletjih še vedno žene, odgovori: »Če me kaj žene, so to pesmi, ki se svaljkajo v predalu in hočejo zadihati in ugledati svet. Moja naloga je, da jih zloščim in vam jih serviram.«

Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
AKTIVNI IN ZDRAVI

Hrbtenica pod pritiskom sodobnega življenja

Dolgotrajno sedenje, digitalne navade in pomanjkanje gibanja so postali stalnica sodobnega vsakdana. Posledice vse pogosteje občutimo v hrbtenici, kjer se bolečine pojavljajo že pri mlajših generacijah. O tem, zakaj se to dogaja in kako lahko ukrepamo, smo se pogovarjali z ortopedom Samom Novakom.
14. 4. 2026 | 08:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA KRIŽNE VEZI

Napredek in novosti, ki oblikujejo današnje zdravljenje sprednje križne vezi

Zdravljenje poškodb sprednje križne vezi se je v zadnjih letih pomembno spremenilo.
13. 4. 2026 | 11:31
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Od Portoroža do Opatije: obmorske novogradnje, ki so jih že skoraj razgrabili

Zaradi negotovosti na Bližnjem vzhodu in tveganj pri oddaljenih destinacijah se kupci vračajo na evropske obale, v Slovenijo, Hrvaško, Španijo in Grčijo.
13. 4. 2026 | 09:41
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Bodo tudi v Sloveniji dostavljali roboti?

Digitalna preobrazba temeljito spreminja logistični in poštni sektor.
Promo Slovenske novice15. 4. 2026 | 10:21
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
AKTIVNI IN ZDRAVI

Hrbtenica pod pritiskom sodobnega življenja

Dolgotrajno sedenje, digitalne navade in pomanjkanje gibanja so postali stalnica sodobnega vsakdana. Posledice vse pogosteje občutimo v hrbtenici, kjer se bolečine pojavljajo že pri mlajših generacijah. O tem, zakaj se to dogaja in kako lahko ukrepamo, smo se pogovarjali z ortopedom Samom Novakom.
14. 4. 2026 | 08:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA KRIŽNE VEZI

Napredek in novosti, ki oblikujejo današnje zdravljenje sprednje križne vezi

Zdravljenje poškodb sprednje križne vezi se je v zadnjih letih pomembno spremenilo.
13. 4. 2026 | 11:31
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Od Portoroža do Opatije: obmorske novogradnje, ki so jih že skoraj razgrabili

Zaradi negotovosti na Bližnjem vzhodu in tveganj pri oddaljenih destinacijah se kupci vračajo na evropske obale, v Slovenijo, Hrvaško, Španijo in Grčijo.
13. 4. 2026 | 09:41
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Bodo tudi v Sloveniji dostavljali roboti?

Digitalna preobrazba temeljito spreminja logistični in poštni sektor.
Promo Slovenske novice15. 4. 2026 | 10:21
Promo
Novice  |  Slovenija
Intervju z Larsom Sudmannom

Zakaj še tako dobra strategija na koncu pogosto pade?

Večina strategij umre v PowerPointu. Lars Sudmann trdi, da razlog ni v idejah, temveč v izvedbi. Strategija je vzorec odločitev: kar delamo – ne, kar napišemo.
13. 4. 2026 | 09:51
PromoPhoto
Razno
NEVERJETNE IZKUŠNJE

Izkušnje Slovencev, ki so pravo rešitev našli na Hrvaškem

Slovenski pacienti pripovedujejo, kako so po letih težav, protezah in negotovosti našli rešitev, ki jim je spremenila vsakdan.
13. 4. 2026 | 10:16
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
KAKŠNA JE REŠITEV?

Bolečina nad peto, ki ne mine? Pogost vzrok je vnetje Ahilove tetive

Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
Promo Slovenske novice14. 4. 2026 | 10:11
Promo
Novice  |  Slovenija
NEVERJETNE ŠTEVILKE

Pri nas že več kot šest tisoč incidentov

Spletne prevare so vse bolj prefinjene, njihove tehnike pa se nenehno spreminjajo. Združenje bank Slovenije (ZBS) zato nadaljuje kampanjo ozaveščanja.
Promo Slovenske novice15. 4. 2026 | 10:37
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Celjski sejem z novim konceptom

Celjski sejem z letom 2026 uvaja pomembno novost na področju industrijskih dogodkov.
Promo Slovenske novice13. 4. 2026 | 08:38
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
NAKUP

To je razlog, da marsikdo na električni avto ne čaka več

Subvencija tudi brez gotovinskega plačila, ugoden obrok namesto enkratnega stroška in možnost, da si tudi premislite – vse to je financiranje ID. Flex.
Promo Slovenske novice13. 4. 2026 | 12:47
Promo
Lifestyle  |  Stil
JE VREDNO?

Strokovnjaki opozarjajo: brez tega je prenova lahko velika napaka

Stare stavbe skrivajo velik potencial, če jih prenavljamo načrtno in strokovno.
14. 4. 2026 | 15:26
Promo
Lifestyle  |  Stil
NADZOR

Kar 48 % staršev je to že vključilo, drugi pa o tem šele razmišljajo

Družine danes od interneta in televizije pričakujejo več: širok nabor vsebin, starševski nadzor, zanesljivo optiko in stabilno povezavo za ves dom.
Promo Slovenske novice14. 4. 2026 | 15:34
