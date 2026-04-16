20 LET USTVARJANJA

Neisha zažgala klavir: »Treba je včasih kaj zakuriti in iti dalje«

Ob 20-letnici kariere Neisha za Slovenske novice razkriva, zakaj ne pristaja na kompromise, kako razume uspeh in kaj pripravlja za veliki koncert v Križankah.
Neisha pripravlja veliki koncert v Križankah, s katerim bo okronala dve desetletji ustvarjanja. FOTO: LUCIJA KRAMAR

Ostaja ena redkih domačih avtoric, ki dosledno sledi lastni glasbeni poti. FOTO: KLEMEN CEGLAR

Ob jubileju napoveduje tudi novo studijsko ploščo. FOTO: LUCIJA KRAMAR

Kaja Grozina
 16. 4. 2026 | 08:00
3:18
Ob 20-letnici ustvarjalne poti ostaja Neisha ena prepoznavnejših avtorsko usmerjenih glasbenic na slovenski sceni, ki svojo kariero gradi z izrazito osebno poetiko in jasno distanco do industrijskih pravil. »Večkrat mi uspe, večkrat tudi ne, pa se kot feniks dvignem iz pepela, ga otresem iz kril in dalje vztrajam,« pravi. V isti misli strne bistvo svojega ustvarjanja: »Umetnost je obstati in vztrajati.« Takšna odločitev je dolgoročno zaznamovala njen razvoj. »Prej sem se brusila tako v šoli kot v raznoraznih zasedbah, zdaj pa že dobrih 20 let hodim svojo solo pot,« pravi. Danes na svoje začetke gleda z določeno distanco: »Na začetku sem bolj šlatala svoje glasilke in iskala pravi jaz in pravi izraz, sedaj sem veliko bolj suverena in bolj usedena v svoji barvi, obsegu in interpretaciji.«

Največje uspešnice na vinilu

Ta razvoj se odraža tudi v njenem aktualnem projektu – zbirki največjih uspešnic, ki bodo junija izdane na vinilu. »Ni bilo težko, z vseh albumov do sedaj objavljenih sem postrgala največje uspešnice,« pojasni izbor. A hkrati opozori na omejitve formata: »LP-plošča ne ponuja dovolj minutaže, jaz bi z veseljem še eno ploščo napolnila.« Odločitev za vinil ima tudi simbolno težo. »Ker s CD-ji nimamo več kam … vinil ima pa pridih večnosti,« pravi in dodaja: »Cela plošča je tudi vizualno umetniški izdelek, komaj čakam, da jo dobite v roke.« Videospote pogosto dojema kot samostojne zgodbe: »Včasih so to mini filmi, dam si duška, včasih pa kaj tudi samo mimogrede posnamemo, toliko da slika podpre pesem.« To razumevanje pride še posebej do izraza v novem singlu Najdi me, ki ga opiše kot izrazito intenzivno delo: »To je več kot pet minut dolga balada z zelo sporočilnim besedilom, ustavlja čas, reže tam, kjer se največkrat bojimo zarezati, osvobaja in povzdiguje moč glasbe in glasu, sploh ko skupaj zapojemo.« V videospotu se je odločila za močno simboliko. »Treba je včasih kaj zakuriti in iti dalje, v prenesenem pomenu govorim o plamenih, o ritualu in obredu,« pojasni. »No, jaz sem zakurila klavir. Nič bat, je že oddelal svoje, jaz pa sem tudi malo svojo piromansko žilico potešila.«

Na začetku sem bolj šlatala svoje glasilke in iskala pravi jaz.

Osrednji dogodek ob obletnici bo koncert v ljubljanskih Križankah, ki bo 26. junija. »S tem koncertom bom okronala teh zadnjih 20 let,« pove. »Na taisti oder se vračam v taisti zasedbi – s svojim bendom in RTV-simfoniki.« Napoved je ambiciozna: »Veličastno bo.« Priprave so intenzivne in zahtevne. »Toliko dela me čaka, da kar ne vem, na katerem koncu ga naj najprej ugriznem,« priznava. »Zelo se bom potrudila tako z aranžmaji kot s performansom.« 

IZBRANO ZA VAS
Promo
Razno
NEVERJETNE IZKUŠNJE

Izkušnje Slovencev, ki so pravo rešitev našli na Hrvaškem

Slovenski pacienti pripovedujejo, kako so po letih težav, protezah in negotovosti našli rešitev, ki jim je spremenila vsakdan.
13. 4. 2026 | 10:16
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Celjski sejem z novim konceptom

Celjski sejem z letom 2026 uvaja pomembno novost na področju industrijskih dogodkov.
Promo Slovenske novice13. 4. 2026 | 08:38
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
AKTIVNI IN ZDRAVI

Hrbtenica pod pritiskom sodobnega življenja

Dolgotrajno sedenje, digitalne navade in pomanjkanje gibanja so postali stalnica sodobnega vsakdana. Posledice vse pogosteje občutimo v hrbtenici, kjer se bolečine pojavljajo že pri mlajših generacijah. O tem, zakaj se to dogaja in kako lahko ukrepamo, smo se pogovarjali z ortopedom Samom Novakom.
14. 4. 2026 | 08:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA KRIŽNE VEZI

Napredek in novosti, ki oblikujejo današnje zdravljenje sprednje križne vezi

Zdravljenje poškodb sprednje križne vezi se je v zadnjih letih pomembno spremenilo.
13. 4. 2026 | 11:31
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Razno
NEVERJETNE IZKUŠNJE

Izkušnje Slovencev, ki so pravo rešitev našli na Hrvaškem

Slovenski pacienti pripovedujejo, kako so po letih težav, protezah in negotovosti našli rešitev, ki jim je spremenila vsakdan.
13. 4. 2026 | 10:16
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Celjski sejem z novim konceptom

Celjski sejem z letom 2026 uvaja pomembno novost na področju industrijskih dogodkov.
Promo Slovenske novice13. 4. 2026 | 08:38
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
AKTIVNI IN ZDRAVI

Hrbtenica pod pritiskom sodobnega življenja

Dolgotrajno sedenje, digitalne navade in pomanjkanje gibanja so postali stalnica sodobnega vsakdana. Posledice vse pogosteje občutimo v hrbtenici, kjer se bolečine pojavljajo že pri mlajših generacijah. O tem, zakaj se to dogaja in kako lahko ukrepamo, smo se pogovarjali z ortopedom Samom Novakom.
14. 4. 2026 | 08:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA KRIŽNE VEZI

Napredek in novosti, ki oblikujejo današnje zdravljenje sprednje križne vezi

Zdravljenje poškodb sprednje križne vezi se je v zadnjih letih pomembno spremenilo.
13. 4. 2026 | 11:31
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Od Portoroža do Opatije: obmorske novogradnje, ki so jih že skoraj razgrabili

Zaradi negotovosti na Bližnjem vzhodu in tveganj pri oddaljenih destinacijah se kupci vračajo na evropske obale, v Slovenijo, Hrvaško, Španijo in Grčijo.
13. 4. 2026 | 09:41
Promo
Lifestyle  |  Stil
NADZOR

Kar 48 % staršev je to že vključilo, drugi pa o tem šele razmišljajo

Družine danes od interneta in televizije pričakujejo več: širok nabor vsebin, starševski nadzor, zanesljivo optiko in stabilno povezavo za ves dom.
Promo Slovenske novice14. 4. 2026 | 15:34
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
KAKŠNA JE REŠITEV?

Bolečina nad peto, ki ne mine? Pogost vzrok je vnetje Ahilove tetive

Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
Promo Slovenske novice14. 4. 2026 | 10:11
Promo
Novice  |  Slovenija
NEVERJETNE ŠTEVILKE

Pri nas že več kot šest tisoč incidentov

Spletne prevare so vse bolj prefinjene, njihove tehnike pa se nenehno spreminjajo. Združenje bank Slovenije (ZBS) zato nadaljuje kampanjo ozaveščanja.
Promo Slovenske novice15. 4. 2026 | 10:37
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PROJEKTI

Slovenska gradbišča vstopajo v novo dobo, sprememba je že tukaj

STRABAG je na slovenskem trgu več kot tri desetletja. V tem času je izpeljal gradbene projekte, ki so zaznamovali podobo naših mest in širši kulturni prostor.
Promo Slovenske novice10. 4. 2026 | 12:19
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Bodo tudi v Sloveniji dostavljali roboti?

Digitalna preobrazba temeljito spreminja logistični in poštni sektor.
Promo Slovenske novice15. 4. 2026 | 10:21
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
NAKUP

To je razlog, da marsikdo na električni avto ne čaka več

Subvencija tudi brez gotovinskega plačila, ugoden obrok namesto enkratnega stroška in možnost, da si tudi premislite – vse to je financiranje ID. Flex.
Promo Slovenske novice13. 4. 2026 | 12:47
Promo
Lifestyle  |  Stil
JE VREDNO?

Strokovnjaki opozarjajo: brez tega je prenova lahko velika napaka

Stare stavbe skrivajo velik potencial, če jih prenavljamo načrtno in strokovno.
14. 4. 2026 | 15:26
Promo
Lifestyle  |  Izlet
NAMIG

Od Dalmacije do Slavonije: potovanje okusov po Hrvaški

Hrvaška je dežela, kjer zaživijo vsi tvoji čuti, kjer vsak pogled odpira nove zgodbe.
Promo Slovenske novice13. 4. 2026 | 08:44
Promo
Novice  |  Slovenija
Intervju z Larsom Sudmannom

Zakaj še tako dobra strategija na koncu pogosto pade?

Večina strategij umre v PowerPointu. Lars Sudmann trdi, da razlog ni v idejah, temveč v izvedbi. Strategija je vzorec odločitev: kar delamo – ne, kar napišemo.
13. 4. 2026 | 09:51
