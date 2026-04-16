Neisha zažgala klavir: »Treba je včasih kaj zakuriti in iti dalje«

Ob 20-letnici ustvarjalne poti ostaja Neisha ena prepoznavnejših avtorsko usmerjenih glasbenic na slovenski sceni, ki svojo kariero gradi z izrazito osebno poetiko in jasno distanco do industrijskih pravil. »Večkrat mi uspe, večkrat tudi ne, pa se kot feniks dvignem iz pepela, ga otresem iz kril in dalje vztrajam,« pravi. V isti misli strne bistvo svojega ustvarjanja: »Umetnost je obstati in vztrajati.« Takšna odločitev je dolgoročno zaznamovala njen razvoj. »Prej sem se brusila tako v šoli kot v raznoraznih zasedbah, zdaj pa že dobrih 20 let hodim svojo solo pot,« pravi. Danes na svoje začetke gleda z določeno distanco: »Na začetku sem bolj šlatala svoje glasilke in iskala pravi jaz in pravi izraz, sedaj sem veliko bolj suverena in bolj usedena v svoji barvi, obsegu in interpretaciji.«

Največje uspešnice na vinilu

Ob jubileju napoveduje tudi novo studijsko ploščo. FOTO: LUCIJA KRAMAR

Ta razvoj se odraža tudi v njenem aktualnem projektu – zbirki največjih uspešnic, ki bodo junija izdane na vinilu. »Ni bilo težko, z vseh albumov do sedaj objavljenih sem postrgala največje uspešnice,« pojasni izbor. A hkrati opozori na omejitve formata: »LP-plošča ne ponuja dovolj minutaže, jaz bi z veseljem še eno ploščo napolnila.« Odločitev za vinil ima tudi simbolno težo. »Ker s CD-ji nimamo več kam … vinil ima pa pridih večnosti,« pravi in dodaja: »Cela plošča je tudi vizualno umetniški izdelek, komaj čakam, da jo dobite v roke.« Videospote pogosto dojema kot samostojne zgodbe: »Včasih so to mini filmi, dam si duška, včasih pa kaj tudi samo mimogrede posnamemo, toliko da slika podpre pesem.« To razumevanje pride še posebej do izraza v novem singlu Najdi me, ki ga opiše kot izrazito intenzivno delo: »To je več kot pet minut dolga balada z zelo sporočilnim besedilom, ustavlja čas, reže tam, kjer se največkrat bojimo zarezati, osvobaja in povzdiguje moč glasbe in glasu, sploh ko skupaj zapojemo.« V videospotu se je odločila za močno simboliko. »Treba je včasih kaj zakuriti in iti dalje, v prenesenem pomenu govorim o plamenih, o ritualu in obredu,« pojasni. »No, jaz sem zakurila klavir. Nič bat, je že oddelal svoje, jaz pa sem tudi malo svojo piromansko žilico potešila.«

Osrednji dogodek ob obletnici bo koncert v ljubljanskih Križankah, ki bo 26. junija. »S tem koncertom bom okronala teh zadnjih 20 let,« pove. »Na taisti oder se vračam v taisti zasedbi – s svojim bendom in RTV-simfoniki.« Napoved je ambiciozna: »Veličastno bo.« Priprave so intenzivne in zahtevne. »Toliko dela me čaka, da kar ne vem, na katerem koncu ga naj najprej ugriznem,« priznava. »Zelo se bom potrudila tako z aranžmaji kot s performansom.«