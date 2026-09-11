Nekdanja novinarka RTV razkrinkala sporočila poročenih moških: »Kaj je zate varanje?«

Nekdanja novinarka RTV Slovenija Eva Jereb, nekoč Uranjek, je po nosečnosti našla nov ustvarjalni prostor na družbenih omrežjih. Med sprehodi in vozičkanjem snema kratke videoposnetke, v katerih ženskam govori o odnosih, iskanju sreče in izbiri partnerja. Brez velikih scenografij in olepševanja razmišlja o vsakdanjih dilemah, od tega, katere lastnosti pri moškem razume kot rdeče zastavice, do tega, kako je sama prepoznala človeka, s katerim si želi ustvarjati življenje. Jerebova ima sicer za seboj dolgoletne izkušnje iz medijskega sveta, pred porodniško pa je kot predstavnica za odnose z javnostmi sodelovala v uradu Varuha človekovih pravic Republike Slovenije. Zdaj svojim sledilkam vse pogosteje kaže precej bolj osebno plat in pri tem odpira tudi teme, o katerih se v partnerskih odnosih pogosto govori šele, ko nastanejo težave.

Pokazala sporočila in vprašala: Kje se začne varanje?

V enem zadnjih videov se je lotila vprašanja, pri katerem imajo pari pogosto zelo različne meje: kaj sploh šteje za varanje? Pokazala je primere sporočil, za katera pravi, da jih pošiljajo poročeni oziroma vezani moški. Med njimi so bila sporočila: »Čudovita si«, »Kdaj greva na morje?« in »Nudim ti masažo.« Ob njih se je vprašala: »Kaj je zate VARANJE?! Kje se konča nedolžno dopisovanje in začne varanje?« Tema zanjo ni zgolj teoretična, saj je razkrila, da je kaj podobnega izkusila tudi sama. V enem od preteklih odnosov je namreč njen takratni partner pisal drugim ženskam, zaradi česar je bila prizadeta. Prav zato danes opozarja, da se meja nezvestobe za nekatere ne začne šele pri poljubu ali spolnem odnosu, ampak lahko precej prej, že pri skrivnem dopisovanju in pozornosti, ki jo partner namenja drugi osebi.

Jerebova s svojimi videi ne ponuja univerzalne formule za uspešen odnos, ampak sledilce spodbuja, da se vprašajo, kje so njihove meje in kaj so pripravljeni sprejeti. Prav vsakdanji format posnetkov je postal njen način, da odpira teme o partnerstvu brez dolgih predavanj in zapletenih teorij. Pogosto izhaja tudi iz lastnih izkušenj, zaradi česar njeni nasveti dobijo precej osebno noto. Tokrat je s konkretnimi sporočili odprla vprašanje, ki lahko hitro zaneti burno razpravo: ali je sporočilo »Čudovita si« drugi ženski že prestop meje ali šele začetek poti proti njej? Odgovor je verjetno pri vsakem paru nekoliko drugačen, Eva pa ima glede ene stvari očitno jasno stališče: o takšnih mejah se je bolje pogovoriti prej, kot ko je nekdo že prizadet.