LJUBEZEN

Nekdanja Popova novinarka zaročena, vse je ujela kamera (VIDEO)

Kaja Kočevar oziroma Kaya Solo je pokazala tudi zaročni prstan.
Kaja in Jan vstopata v novo poglavje življenja. FOTO: Zaslonski posnetek
N. Č.
 12. 11. 2025 | 09:15
 12. 11. 2025 | 10:37
1:49
A+A-

Slovenska vlogerka Kaja Kočevar, znana kot Kaya Solo, je na svojem kanalu na YouTubu razkrila, da je minuli konec tedna doživela pravo pravljično presenečenje, saj jo je njen partner Jan zaprosil za roko. Poleg tega je v istem vikendu opravila še selitev, zato je v vlogu navdušeno priznala: »To je bil najlepši vikend v mojem življenju.«

Kaya Solo je bila novinarka Pop ina. FOTO: Zaslonski posnetek, Instagram
Kaya Solo je bila novinarka Pop ina. FOTO: Zaslonski posnetek, Instagram

Vlogerka, ki jo na YouTubu spremlja več kot 40 tisoč sledilcev, je v videu pokazala, kako ji je Jan pripravil romantično presenečenje na gradu Podsreda, ko jo je ob ognju zaprosil, da bi postala njegova žena. Izbranec ji je povedal, da je najbolj srečen, ko je z njo, in da si želi z njo preživeti vse trenutke v življenju.

Kaya je od ganjenosti potočila solzico in dala svojemu dragemu vedeti, da tudi sama čuti do njega globoko naklonjenost.

Kayin zaročenec Jan prihaja iz Štajerske, po poklicu pa je ustvarjalec kostumov priljubljenih likov iz znanstvenofantastičnih filmov in računalniških iger.

Par je svojo ljubezen razkril šele pred dobrim letom, a kot kaže, se je njuna zveza hitro poglobila.

Čestitke z vseh strani

Pod njenim videom so se vsule številne čestitke sledilcev, ki so veselje delili z mladim parom. Ena izmed oboževalk je iskreno zapisala: »Hvala bogu, da si se rešila vseh butastih bivših in našla nekoga, s katerim res pašeta skupaj.«

Kaya je ob koncu videa še enkrat poudarila, da se počuti izpolnjeno in hvaležno, saj se je v enem vikendu zgodilo toliko lepih stvari, da jih bo pomnila za vedno. V zraku je torej ljubezen in za Kayo Solo se začenja novo, čarobno poglavje življenja.

