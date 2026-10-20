Nekdanja slovenska misica in podjetnica: »S tvojim odhodom je umrl velik del mene«

Za Tatjano Tutan Lenard je 20. oktober dan, prežet s spomini in bolečino. Njena mama bi danes praznovala 75. rojstni dan, a je pred skoraj letom dni izgubila bitko z boleznijo. Nekdanja mis Hawaiian Tropic, podjetnica in žena priznanega oblikovalca luksuznih jaht Dana Lenarda ji je ob tej priložnosti namenila izjemno čustven zapis. »Pogrešam te bolj, kot lahko povedo besede,« je zapisala.

Tatjana je razkrila, da je njena mama prav pred letom dni svoj zadnji rojstni dan preživela v bolnišnici. Že takrat je bila, kot je zapisala, na koncu najtežje bitke svojega življenja. Le štirinajst dni pozneje, 3. novembra 2025, je umrla. »Bolezen je žal zmagala. Bila je močnejša od tvojega telesa, nikoli pa ni mogla zlomiti tvojega duha,« je mami namenila ganljive besede.

Spominja se je kot izjemne borke, ki se je do zadnjega borila z močjo, pogumom in voljo do življenja. »Moja mami, danes bi praznovala 75 let. Pred natanko letom dni si v bolnišnici praznovala svoj zadnji rojstni dan. Takrat si bila že na koncu najtežje bitke svojega življenja. Štirinajst dni pozneje, 3. 11. 2025, pa je bolezen žal zmagala. Bila je močnejša od tvojega telesa, nikoli pa ni mogla zlomiti tvojega duha. Bila si izjemna borka, borila si se do konca, z neverjetno močjo, pogumom in voljo do življenja,« je zapisala Tatjana.

Ob bolečem spominu je dodala, da bi morala mamo danes objeti, ji voščiti in ji povedati, kako zelo jo ima rada, namesto tega pa ji lahko le prižge svečko in pogleda proti nebu. »S tvojim odhodom je umrl velik del mene. Odšel je del mojega sveta, del moje varnosti, del mene, ki je obstajal samo zato, ker si bila ti moja mami. Bila si moj dom, moja opora, moja tolažba in človek, za katerega sem vedno vedela, da bo ob meni, ne glede na vse,« je nadaljevala.

Čeprav mame ne more več objeti, pravi, da jo še vedno čuti ob sebi. Prihaja ji v sanje, ostaja v mislih in živi v občutku tihe prisotnosti, ki ga sama težko opiše. »Danes, na tvoj 75. rojstni dan, si želim predvsem eno: da bi lahko še enkrat slišala tvoj glas, začutila tvoj objem in ti povedala, kako neizmerno hvaležna sem, da sem bila prav jaz tvoja hči in ti moja mami. Hvala, ker si mi dala nekaj, česar ne more vzeti niti smrt – občutek, da sem bila ljubljena z vsem srcem.«

Zapis je sklenila z besedami: »Pogrešam te bolj, kot lahko povedo besede, rada te imam bolj, kot lahko objamejo roke. Vse najboljše, moj angel.«

Tatjana se je na mamo javno spomnila že pred približno mesecem dni, ko jo je na pokopališču pričakal neprijeten prizor. Dan prej je na njen grob prinesla dve trajni roži v keramičnih lončkih, naslednji dan pa ni bilo več ne rož ne lončkov. »Ne gre za 10 evrov in ne gre za vrednost dveh lončkov. Gre za spoštovanje. Za pieteto. Za nekaj, kar bi moralo biti človeku sveto,« je takrat zapisala razočarana in človeku, ki je stvari odnesel, namenila vprašanje: »Ko se danes pogledaš v ogledalo – si res zadovoljen s tem, kar vidiš?«