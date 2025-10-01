Nekdanja slovenska miss je mislila, da ne bo preživela

Sanja Grohar Kovič, nekdanja miss, pevka, danes pa uspešna podjetnica in vplivnica, je v videu na družbenem omrežju TikTok razkrila pretresljivo osebno izkušnjo – boj z anksioznostjo in paničnimi napadi. »Ob prvem paničnem napadu nisem vedela, kaj me je doletelo. Težko sem dihala, primanjkovalo mi je zraka, imela sem občutek, da se dušim, in ustrašila sem se, da je to konec,« opisuje začetek enega najtežjih obdobij svojega življenja.

Sanja je iskreno spregovorila o nič kaj prijetni izkušnji z anksioznostjo, ko je živela v tujini. FOTO: BLAŽ VATOVEC

Po zaroki leta 2016, ko sta z Matejem kupila dom v Londonu in načrtovala poroko, se je njeno življenje obrnilo na glavo. Na začetku leta 2017 je sledil prvi panični napad, ki so ga spremljale strašljive misli, nemoč in anksiozni kašelj. V Londonu je obiskala zdravnike, opravila vse preiskave in ugotovila, da je fizično popolnoma zdrava. Diagnoza je bila jasna: anksioznost in depresija.

Z možem Matejem Kovičem imata dva otroka. FOTO: INSTAGRAM

Sanja priznava, da ji je pri spopadanju s težkimi trenutki pomagala služba, saj se je tako zamotila in se umaknila od temnih misli. Nadrejeni so ji ponudili tudi pomoč psihoterapije. Na spletu je našla tehnike za pomoč pri anksioznosti in naročila knjigo z vajami za kognitivno-vedenjsko terapijo (CBT). Naučila se je ujeti slabo misel, preden bi povzročila panični napad. Pomagali so ji tudi sprehodi, celo takrat, ko se ji ni ljubilo vstati.