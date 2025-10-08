Po burnem dogajanju v eksperimentu Poroka na prvi pogled se je oglasila strokovnjakinja iz prejšnjih sezon Špela Gornik. Kot pravi, jo mnogi gledalci sprašujejo, kako bi sama ravnala v letošnji sezoni, zato se je o tem odločila spregovoriti javno.

»Žal moram priznati, da je oddaja izgubila svojo izobraževalno noto in se spremenila v hojladri hojladra spektakel,« je kritična Gornikova in dodaja, da je naloga strokovnjaka, da prepozna dinamiko, ki se odvija pred njegovimi očmi, in nanjo jasno opozori. »Govorim predvsem o primeru Sandi in Viki. Čeprav strokovnjaki nimajo neposrednega vpogleda v vsakodnevno dogajanje, so vendarle odgovorni za prepoznavanje dinamike, ki se razkriva pred njihovimi očmi, torej na kavču, pred kamerami.«

Gornikova poudarja, da Viki strokovnjakom zaupa, a kljub temu ostane ponižana in sama. »Namesto da bi prisluhnili, kaj jim dejansko sporoča in skozi kaj vsakodnevno prehaja, so jo preusmerili na poročni dan. Namesto da bi slišali realnost, so jo potisnili v iluzijo pravljičnega začetka.«

»Zaustaviti bi morali psihično in verbalno nasilje«

Partnerska terapevtka je poudarila tudi, je izredno pomembno, da strokovnjaki razumejo razliko med ranjenim narcisom, ki je nastal kot produkt soodvisnega razmerja, in osebo z narcističnimi osebnostnimi motnjami (NOM), saj po njenih besedah vsaka zahteva drugačen pristop k obravnavi.

»Naloga terapevtke bi bila v tem primeru jasna: zaustaviti psihično in verbalno nasilje, ki se odvija pred njenimi očmi, ter zaščititi tistega, ki je v odnosu ranljivejši,« je sklenila Gornikova.

Njen celotni komentar si lahko preberete v spodnji objavi (počakajte nekaj trenutkov, da se naloži):