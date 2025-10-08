  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
POROKA NA PRVI POGLED

Nekdanja strokovnjakinja ostro nad letošnjo sezono: Oddaja se je spremenila v 'hojladri' spektakel

Izpostavila je predvsem odnos Sandija in Viki.
Poroka na prvi pogled FOTO: Planet TV
Poroka na prvi pogled FOTO: Planet TV
N. B.
 8. 10. 2025 | 16:13
 8. 10. 2025 | 16:13
1:55
A+A-

Po burnem dogajanju v eksperimentu Poroka na prvi pogled se je oglasila strokovnjakinja iz prejšnjih sezon Špela Gornik. Kot pravi, jo mnogi gledalci sprašujejo, kako bi sama ravnala v letošnji sezoni, zato se je o tem odločila spregovoriti javno. 

»Žal moram priznati, da je oddaja izgubila svojo izobraževalno noto in se spremenila v hojladri hojladra spektakel,« je kritična Gornikova in dodaja, da je naloga strokovnjaka, da prepozna dinamiko, ki se odvija pred njegovimi očmi, in nanjo jasno opozori. »Govorim predvsem o primeru Sandi in Viki. Čeprav strokovnjaki nimajo neposrednega vpogleda v vsakodnevno dogajanje, so vendarle odgovorni za prepoznavanje dinamike, ki se razkriva pred njihovimi očmi, torej na kavču, pred kamerami.«

Gornikova poudarja, da Viki strokovnjakom zaupa, a kljub temu ostane ponižana in sama. »Namesto da bi prisluhnili, kaj jim dejansko sporoča in skozi kaj vsakodnevno prehaja, so jo preusmerili na poročni dan. Namesto da bi slišali realnost, so jo potisnili v iluzijo pravljičnega začetka.«

»Zaustaviti bi morali psihično in verbalno nasilje«

Partnerska terapevtka je poudarila tudi, je izredno pomembno, da strokovnjaki razumejo razliko med ranjenim narcisom, ki je nastal kot produkt soodvisnega razmerja, in osebo z narcističnimi osebnostnimi motnjami (NOM), saj po njenih besedah vsaka zahteva drugačen pristop k obravnavi.

»Naloga terapevtke bi bila v tem primeru jasna: zaustaviti psihično in verbalno nasilje, ki se odvija pred njenimi očmi, ter zaščititi tistega, ki je v odnosu ranljivejši,« je sklenila Gornikova.

Njen celotni komentar si lahko preberete v spodnji objavi (počakajte nekaj trenutkov, da se naloži):

Več iz teme

Špela GornikPoroka na prvi pogledSandi in Viki
ZADNJE NOVICE
16:57
Novice  |  Kronika  |  Doma
KOSTAK

Velika akcija NPU: 13 hišnih preiskav, zapečatili izhode iz poslovne zgradbe Kostaka, štiri so pridržali

Preiskujejo sume kaznivega dejanja obremenjevanja ali uničevanja okolja.
8. 10. 2025 | 16:57
16:52
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
TUDI ZDRAVE

Ti slastni sadeži pomagajo ohranjati lepo postavo

So nizkokalorične, podpirajo prebavni sistem, ščitijo srce in ožilje.
8. 10. 2025 | 16:52
16:40
Novice  |  Kronika  |  Doma
NEVERJETNO

Vlomilci, da te kap: kradli orodje, salamo, kavo in kristalne kozarce

Celjski policisti so v zadnjem dnevu zabeležili več primerov vlomov.
8. 10. 2025 | 16:40
16:36
Novice  |  Svet
SE ZGODI

Pomotoma prejel 330 plač, dal odpoved in izginil. Sodišče: »Delavec denarja ni ukradel!«

Podjetje je sporočilo, da bo denar poskušalo izterjati z vsemi pravnimi sredstvi.
8. 10. 2025 | 16:36
16:13
Bulvar  |  Domači trači
POROKA NA PRVI POGLED

Nekdanja strokovnjakinja ostro nad letošnjo sezono: Oddaja se je spremenila v 'hojladri' spektakel

Izpostavila je predvsem odnos Sandija in Viki.
8. 10. 2025 | 16:13
15:53
Novice  |  Slovenija
TO NI POGUM, TO JE SRAMOTA

Mala medvedka bežala pred avtomobilom, odmevali smeh in vzkliki: »Povoz ga!« (VZNEMIRJUJOČ VIDEO)

Kroži šokanten posnetek.
8. 10. 2025 | 15:53

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKA HRANA

Iz Tuša sporočajo: Imamo slovenski krompir

Medtem ko kmetje opozarjajo, da je Slovenija preplavljena s tujim krompirjem, boste v trgovinah Tuš našli krompir, ki so ga pridelali kmetje v Sloveniji.
3. 10. 2025 | 15:11
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Laponska: čarobni oddih, ki ga nikoli ne boste pozabili

Ko se približuje december, se v nas prebudi nekaj posebnega – občutek topline, pričakovanja in čarobnosti, ki ga drugje v letu ne poznamo. A če obstaja kraj, kjer je ta občutek še močnejši, kjer praznični duh resnično živi, potem je to Laponska.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 09:45
Promo
Novice  |  Slovenija
Nadaljevanka

Kdaj bo Velika vas končno dobila laskavi naziv?

Franc Vouk je župan ene najmanjših gorenjskih občin, Velike vasi. Je tudi župan z najdaljšim stažem, saj so ga volivci izvolili sedemkrat zapored.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 08:42
Promo
Lifestyle  |  Stil
OBRATI

Ko doseg ni več težava

Najnaprednejši električni avto v svojem razredu navdušuje z izjemnim dosegom, 800-voltno tehnologijo, vrhunsko učinkovitostjo in trajnostno notranjostjo.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 10:15
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKA HRANA

Iz Tuša sporočajo: Imamo slovenski krompir

Medtem ko kmetje opozarjajo, da je Slovenija preplavljena s tujim krompirjem, boste v trgovinah Tuš našli krompir, ki so ga pridelali kmetje v Sloveniji.
3. 10. 2025 | 15:11
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Laponska: čarobni oddih, ki ga nikoli ne boste pozabili

Ko se približuje december, se v nas prebudi nekaj posebnega – občutek topline, pričakovanja in čarobnosti, ki ga drugje v letu ne poznamo. A če obstaja kraj, kjer je ta občutek še močnejši, kjer praznični duh resnično živi, potem je to Laponska.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 09:45
Promo
Novice  |  Slovenija
Nadaljevanka

Kdaj bo Velika vas končno dobila laskavi naziv?

Franc Vouk je župan ene najmanjših gorenjskih občin, Velike vasi. Je tudi župan z najdaljšim stažem, saj so ga volivci izvolili sedemkrat zapored.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 08:42
Promo
Lifestyle  |  Stil
OBRATI

Ko doseg ni več težava

Najnaprednejši električni avto v svojem razredu navdušuje z izjemnim dosegom, 800-voltno tehnologijo, vrhunsko učinkovitostjo in trajnostno notranjostjo.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 10:15
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Najlepši jesenski razgledi – z vlakom

Jesen je čas, ko narava zažari v toplih barvah, dnevi so še vedno prijetno topli, pokrajina pa vabi k raziskovanju. Zakaj ne bi to jesen doživeli drugače – z vlakom?
Promo Slovenske novice8. 10. 2025 | 12:31
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA ENERGIJA

Težka industrija in napete razmere na trgu: kdaj bo naslednji cenovni šok?

V zadnjih letih je slovenski trg električne energije podvržen hitrim spremembam, ki so posledica geopolitičnih dogodkov in strukturnih premikov v evropskem energetskem sistemu.
3. 10. 2025 | 09:27
Promo
Novice  |  Slovenija
Gradnja

Strokovnjaki ga priporočajo: fasadno lepilo, ki kljubuje vročini in mrazu

V gradbeni industriji, kjer se zahtevajo natančnost, trajnost in prilagodljivost, Ceresit znova potrjuje svojo moč.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 11:50
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Skupaj na odru: Aleksander Čeferin in Aljoša Bagola

Dogodek, ki povezuje stroko, gospodarstvo in družbo v iskanju rešitev za jutri.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:21
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMA

Bomo spet kurili na drva in pelete?

V oktobru vam priznamo 10 % popusta na vse naše kamine France Turbo.
6. 10. 2025 | 08:56
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Rizartroza: možni vzroki in rehabilitacija artroze palčevega sklepa

Artroza osnovnega sklepa palca povzroča bolečine in okorelost. Ne odlašajte – zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje.
7. 10. 2025 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
Zrak

Slovenija na dnu Evrope po čistem zraku; kje delamo napake?

V Sloveniji ugotavljamo, da imamo kljub dejstvu, da je več kot polovica države porasla z gozdovi, precej onesnažen zrak.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:04
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Preden prečkate mejo – ste res pripravljeni?

Jesenske počitnice se hitro bližajo in marsikdo jih bo izkoristil za kratek oddih v tujini in raziskovanje novih krajev. Ste med njimi tudi vi?
7. 10. 2025 | 09:34
Promo
Novice  |  Slovenija
Posel

Država končno olajšala življenje podjetnikom?

S podporo sistema SPOT od prvega podjetniškega navdiha do uspešnega poslovanja na domačem ali globalnem trgu.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:15
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Rastoče cene omrežnine? To je rešitev.

Rastoče cene omrežnine? Odgovor podjetij so lastna energija, shranjevanje in pametno upravljanje.
Promo Slovenske novice8. 10. 2025 | 08:07
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNA ZGODBA

Družina iz Zagreba že 30 let premaguje svetovno konkurenco (video)

To je zgodba, ki že več kot tri desetletja navdihuje in premika meje v svetu stomatologije. Postala je družinska pripoved o trdem delu, predanosti in iskreni skrbi za dobrobit pacienta. Spoznajte kliniko Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
Nadaljevanka

Iz mesta na vas za zdravje ljudi

Maja Križaj je specialistka splošne medicine, poklica, ki v Sloveniji vzbuja ogromno pozornosti zaradi kritičnega pomanjkanja v že tako podhranjeni panogi.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 08:40
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Brez skrbi tudi v najhujši zimi: ogrevanje prihodnosti je tukaj

Toplotna črpalka z vključenim zavarovanjem je naložba v toplino in varnost doma, saj združuje udobje, prihranek energije in brezskrbnost za prihodnost.
3. 10. 2025 | 10:39
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Rajske počitnice v rimskem pridihu v osrčju spodnje Štajerske

Imperij dobrega počutja za vse člane družine.
7. 10. 2025 | 09:37
Promo
Novice  |  Slovenija
Bančništvo

Konec bančnih okenc? Tudi k nam prihaja trend popolnoma digitalnih bank?

V digitalni dobi bančništvo nikoli ne spi – Gorenjska banka ob svoji 70-letnici vstopa v prenovljeno vizualno podobo in uporabniško izkušnjo znamke.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 09:04
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Boljše zeljne solate še niste jedli

Zeljna solata ima zagotovo posebno mesto med Slovenci, zato vas bomo tokrat razveselili z različico, ki smo ji podlegli na grškem večeru z našimi bralkami in bralci.
Odprta kuhinja7. 10. 2025 | 08:28
Promo
Novice  |  Slovenija
POLLETJE

Slovenske železnice z rastjo prihodkov in dobička

Slovenske železnice: z znanjem, naložbami in trajnostjo gradijo prihodnost mobilnosti.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 14:07
Promo
Novice  |  Slovenija
Obnova gozdov

Vsako drevo šteje: skupaj za gozdove prihodnosti – tudi z osnovnošolci

V Sloveniji se večina gozdov pomlajuje naravno. Po poseku ali odmrtju odraslih dreves za novo življenje poskrbijo sosednja drevesa.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 10:06
Promo
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Slovenski znanstveniki razvijajo revolucionaren premaz (podkast)

Evropa danes vlaga v znanost, ki deluje na robu mogočega – podpira projekte, ki so tvegani, drzni in nepričakovani, a z jasnim ciljem: izboljšati naše vsakdanje življenje.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 14:46
Promo
Novice  |  Slovenija
ČAKALNE DOBE

Noro: za te preglede morate čakati več kot 500 dni!

Kako gibanje, preventiva in dodatno zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje pomagajo k hitrejšemu okrevanju in mirnejši prihodnosti.
2. 10. 2025 | 13:24
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki