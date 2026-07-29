Nekdanja tekmovalka Kmetije prvič postala mamica (FOTO)

Manja Šernek, ki so jo gledalci spoznali v priljubljenih resničnostnih šovih Kmetija in Ljubezen po domače, je prvič postala mamica. Z dolgoletnim partnerjem Alexom Žoharjem sta se razveselila rojstva sina, prve utrinke iz porodnišnice pa je ponosna novopečena mamica delila tudi s sledilci na družbenem omrežju Instagram.

»Dobrodošel, dojenček Wekow,« je zapisala ob nizu prisrčnih fotografij, na katerih je pokazala novorojenčka, ponosnega očka in trenutek, ko se je mlada družinica odpravila iz porodnišnice proti domu. Dečkovega imena za zdaj javno še nista razkrila, priimek oziroma vzdevek Wekow pa se navezuje na umetniško ime njegovega očeta. Alex namreč v glasbenem svetu ustvarja pod imenom Axel Wekow.

Manja je nosečnost razkrila februarja, ko je objavila fotografije z lepo zaobljenim trebuščkom. Veselo novico sta takrat na izviren način oznanila skupaj z Alexom in njunim štirinožnim družinskim članom. Pozneje sta razkrila tudi, da pričakujeta dečka, prihod prvorojenca pa sta nestrpno pričakovala v svojem domu v Piranu. Nekdanja resničnostna zvezdnica je že pred leti odkrito govorila o želji po družini. Leta 2022 je priznala, da bi otroka, če bi bilo mogoče, imela že naslednji dan. Njena želja se je zdaj uresničila, z Alexom pa sta vstopila v povsem novo življenjsko poglavje.