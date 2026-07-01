Nekdanja udeleženka šova Sanjski moški bo prvič mamica: »Hvala, življenje« (FOTO in VIDEO)

Nekdanja tekmovalka prve sezone resničnostnega šova Sanjski moški Nina Savnik je z javnostjo delila veselo novico. Na družbenem omrežju Instagram je objavila čustven videoposnetek, s katerim je razkrila, da z možem Stefanom pričakujeta prvega otroka.

V romantičnem posnetku, ki je nastal ob morju, sta zakonca ujeta v objemu, v ospredju pa so otroške nogavičke z napisoma I love Mom in I love Dad, medvedek ter pozitiven digitalni test nosečnosti. Ob objavi je Nina zapisala le: »Hvala, življenje.« Nino je slovenska javnost spoznala leta 2021 v prvi sezoni šova Sanjski moški, kjer se je potegovala za srce Gregorja Čeglaja. Čeprav ljubezni ni našla pred televizijskimi kamerami, jo je kmalu zatem našla v zasebnem življenju. Svojega moža Stefana je spoznala med opravljanjem študentske prakse v hotelu, kjer je delal kot chef kuhinje.

Njuna zveza se je razvila v resno razmerje, lani pa sta svojo ljubezen okronala s poroko v Beogradu. Takrat je Nina pojasnila, da sta se za poroko v Srbiji odločila predvsem zato, ker tam živi večina Stefanove družine. Med svati je bila tudi njena prijateljica Anja Širovnik. Videoposnetek, s katerim je bodoča mamica razkrila veselo novico, je hitro požel številne odzive. Med komentarji so se hitro zvrstile številne čestitke prijateljev, znanih obrazov in sledilcev, ki so paru zaželeli vse dobro na novi življenjski poti.