Nekdanji mariborski župan Kangler se je javnosti oglasil kar v kopalkah (VIDEO)

Nekdanji odstavljeni mariborski župan Franc Kangler je novo leto pozdravil z nekoliko drugačnim voščilom, in sicer v kopalkah in hkrati napovedal »vroče leto 2026« Na družbenih omrežjih je namreč objavil video, v katerem se je javnosti oglasil kar v kopalkah, neposredno iz morja.

Ob posnetku je zaželel srečno v novem letu in napovedal, da bo leto 2026 »napeto in vroče«, ob tem pa v šali pripomnil, da so se sami že nekoliko ohladili. Najprej nas čakajo parlamentarne, nato pa še lokalne volitve ...