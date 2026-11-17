98 let je dočakal, avgusta letos je še praznoval v družbi svojih najdražjih, zdaj pa se je od njega za vedno poslovil njegov sin. Nekdanji slovenski minister za obrambo Roman Jakič je sporočil žalostno novico, da je umrl njegov oče. Ob tem je na Instagramu objavil ganljiv zapis, v katerem se mu je zahvalil za vse, kar mu je dal, ter poudaril, da bo za vedno ostal del njihove družine. »Danes ponoči je za vedno zaspal moj dragi oče,« je zapisal Jakič in razkril, da je oče za seboj pustil nešteto spominov, življenjskih zgodb in trenutkov, ki bodo za vedno ostali v srcih njegovih najbližjih.

Da je njegov oče dočakal tako visoko starost, je Jakič razkril že avgusta letos, ko je z njim delil prav poseben družinski trenutek. Takrat je na Instagramu objavil fotografije, s katerimi je obeležil njegov 98. rojstni dan. Razkril je, da je njegov oče letnik 1928, ob visokem jubileju pa je izpostavil še nekaj, kar je za družino zagotovo pomenilo posebno srečo – rojstni dan je lahko praznoval tudi v družbi svojega pravnuka. Na fotografijah so bile tako zbrane kar štiri generacije družine. »Samo eden je oče. Moj je letnik 1928 in danes praznuje 98. rojstni dan. Da ga lahko praznuje s svojim pravnukom, je velik privilegij in sreča. Naj tako ostane še naprej. Vse najboljše, oče!« je takrat zapisal Jakič. Le nekaj mesecev po tem lepem družinskem praznovanju pa je prišlo slovo, ki ga je zdaj delil s svojimi sledilci.

»Hvala ti za življenje, ljubezen in modrost«

V svojem zapisu se Jakič ni osredotočil zgolj na visoko starost, ki jo je dočakal njegov oče, temveč predvsem na vse, kar mu je ta v življenju dal. Zahvalil se mu je za življenje, ljubezen, modrost in vse skupne trenutke, ki jih bo ohranil v spominu. »Hvala ti za vse, dragi moj. Za življenje, ljubezen, modrost in vse, kar si nam dal,« je zapisal.

Sporočilo je sklenil z besedami, ki izražajo bolečino ob izgubi, pa tudi zavedanje, da ljubljeni ljudje ostanejo z nami skozi spomine in vse, kar so nas naučili. »Počivaj v miru. Za vedno boš ostal del nas,« je še dodal.

Čeprav je njegov oče dočakal častitljivih 98 let, za njegove najbližje slovo zagotovo ni nič manj boleče. Ostajajo pa spomini, družinske zgodbe in vse tisto, kar je skozi dolga leta podaril svojim otrokom in vnukom. Prav to bo odslej živelo naprej v njih.