Nekdanji slovenski reprezentant še v drugo postal očka, deklica ima prav posebno ime (FOTO)

Tik pred svojim 36. rojstnim dnevom se je eden naših najboljših nogometašev in nekdanji slovenski reprezentant Rene Krhin razveselil nove družinske članice, deklice, ki sta jo s partnerico Pio Bernjak poimenovala Naomi. Deklica je na svet prijokala sicer že 13. maja, a si je družinica vzela najprej nekaj dni samo zase, šele nato sta presrečna starša veselo novico delila s svetom. Tako smo lahko med drugim izvedeli, da je bila Naomi ob rojstvu velika 49 centimetrov, tehtala pa je dobrih 3300 gramov.

Rene, ki trenutek, ko je ugledal luč sveta, praznuje 21. maja, je sicer že očka sina Romea, ki sta se ga s Pio razveselila pred dvema letoma, ime pa je dobil po enem od sinov Renejevega velikega idola Davida Beckhama. Ime Naomi medtem izvira iz hebrejščine in pomeni »dobra«, »ljubka«.