Nekdanji slovenski smučar sporočil čudovito novico: »Izvedeno je bilo rojstvo mladega Flisarja« (FOTO)

V družini nekdanjega vrhunskega smučarja Filipa Flisarja vlada neizmerna sreča. Mariborčan, ki ga Slovenci poznamo po športnih uspehih, legendarnih brkih in nalezljivem humorju, je drugič postal očka! S svojo srčno izbranko Saro Domajnko sta se razveselila sina, veselo novico pa je ponosni očka delil kar na instagramu.

»Izvedeno je bilo rojstvo mladega Flisarja,« je ob fotografiji iz porodnišnice zapisal 39-letnik. Na njej je pokazal novorojenčka v posteljici, v ospredju pa s palcem, obrnjenim navzgor, dal jasno vedeti, da je vse v najlepšem redu. Še posebej ganljiva je bila njegova naslednja objava, na kateri je pokazal svojo izbranko Saro z dojenčkom v naročju. »Mamica kljub celonočnemu rojevanju izgleda kot nova,« je zapisal ponosni očka in svoji dragi namenil še rdeče srce. Fotografija nasmejane Sare z malčkom v naročju bo gotovo čudovit spomin na prve trenutke njunega novega družinskega poglavja.

V družini Filipa Flisarja vlada sreča. FOTO: Zajem Zaslona Instagram

Srečo našel v objemu nekdanje športnice

Flisar, ki je leta 2015 postal svetovni prvak v smučarskem krosu, je v zasebnem življenju pred leti doživel precejšnje spremembe. Z nekdanjo partnerico Moniko Vuk, s katero ima leta 2018 rojeno hčerko Sofio, sta se leta 2021 razšla. Ljubezen pa je nato znova potrkala na njegova vrata. Njegovo srce je osvojila sedem let mlajša Sara Domajnko, ki ji šport prav tako ni tuj. Simpatična temnolaska je namreč nekdanja deskarka na snegu, ki je nekoč nastopala tudi v svetovnem pokalu.

S svojo srčno izbranko Saro Domajnko sta se razveselila sina. FOTO: Zajem Zaslona Instagram

Zaljubljenca sta svojo zvezo javnosti razkrila leta 2023, Filip pa je bil glede zasebnega življenja sprva precej zadržan. Pozneje sta se začela skupaj pojavljati tudi na družabnih dogodkih. Da pričakujeta naraščaj, je postalo znano junija letos, ko je Flisar na družbenih omrežjih objavil fotografijo, na kateri je Sara ponosno pokazala nosečniški trebušček. Kot smo že julija razkrili v reviji Suzy, sta zaljubljenca pričakovala fantka.

Za Saro je to prvi otrok, za Filipa pa drugi. Njegova osemletna Sofia je tako dobila mlajšega bratca. Nekdanji športnik, ki se je po koncu tekmovalne kariere posvetil tudi podjetništvu, je zdaj pred enim najlepših življenjskih izzivov. Čeprav je nekoč premagoval najboljše smučarje sveta, ga doma čakajo povsem drugačne dogodivščine. Tokrat brez smuči, a z veliko ljubezni.