Čeprav se je letošnja sezona priljubljenega kuharskega šova MasterChef Slovenija končala, strasti očitno še niso potihnile. Nekdanji tekmovalci Nik Marolt, Žiga Škvorc in Domen Beribak so v podkastu brez dlake na jeziku spregovorili o dogajanju v oddaji, sodniških odločitvah, tekmovalcih in produkciji. V uro in pol trajajočem pogovoru so pod drobnogled vzeli letošnjo sezono, do potankosti analizirali finalno oddajo in razkrili marsikatero ozadje snemanja. Ob njihovih besedah bi se utegnil marsikateri sodnik namrščiti, saj fantje s kritikami na njihov račun niso skoparili.

Mojmirju očitajo pomanjkanje strokovnih komentarjev

Posebej kritični so bili do sodniških komentarjev in meril, po katerih sodniki ocenjujejo jedi tekmovalcev. Na tapeti se je znašel predvsem Mojmir Šiftar. »Mojmir vedno reče: 'Men je pa dobr!' Ker ne zmore drugačnega komentarja,« je bilo slišati v pogovoru. Žiga je bil še bolj neposreden: »Zdi se mi, da Mojmir ne zna podati strokovnega komentarja.« Fantje so prepričani, da raven zahtevnosti v priljubljenem kuharskem tekmovanju pada. »Sodniki imajo nizke standarde in vedno nižji so,« so ocenili. Obregnili so se tudi ob višino ocen, ki so jih sodniki podeljevali finalistoma, saj menijo, da te niso bile sorazmerne z zahtevnostjo pripravljenih jedi.

Finale, ki jih je pustil hladne

Nekdanji tekmovalci so do najmanjše podrobnosti secirali tudi jedi, ki sta jih v velikem finalu pripravila Tadej Oblak in Dominik Gajšek. Zmotila jih je predvsem raven kuhanja, od finalistov pa so pričakovali precej več. »Finale je bil zelo osnoven,« je dejal Žiga, Domen pa je dodal: »Ja, meni se je zdelo, kot da ni finala.« Pogrešali so napetost, ki bi jo moral prinesti sklepni kuharski obračun sezone. Medtem ko se je po njihovem mnenju pot do finala pošteno vlekla, je veliki finale minil občutno prehitro. Kritični so bili tako do posameznih kuharskih odločitev finalistov kot tudi do načina, kako so sodniki ocenjevali njihove krožnike.

Razkrili podrobnosti nove sezone

Še posebej zanimivo je postalo, ko je Domen razkril, da naj bi že snemali 13. sezono MasterChefa Slovenija. Po njegovih informacijah naj bi se za laskavi kuharski naziv potegoval tudi nekdanji zaposleni pri Jezerškovih. Ob tem se je vprašal, kako bo sodnik Luka Jezeršek ocenjeval jedi nekoga, ki je bil nekoč njegov podrejeni. Omenili so tudi to, da je oddaja za Luko Jezerška kot nekakšen razgovor za službo, saj veliko tekmovalcev potegne v njihovo gostinstvo. Trojica se je dotaknila tudi gostujoče sodnice Urške Pikec in ugibala, ali jo morda ustvarjalci oddaje pripravljajo na vlogo nove sodnice. Gre sicer zgolj za njihova ugibanja, ki jih produkcija ni potrdila v informacijah, ki so nam na voljo. Fantje so med pogovorom izrazili tudi mnenje, da bi bil čas za menjavo sodnikov. Nekdanji tekmovalci, ki so dogajanje za kamerami izkusili na lastni koži, so tako odprli kar nekaj vprašanj o prihodnosti priljubljenega kuharskega šova.