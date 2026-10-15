Nekdanji voditelj RTV-ja v boj za županski stolček: javil se je tudi Bobovnik (VIDEO)

Nekdanji novinar in voditelj RTV Slovenija Matevž Podjed se podaja v župansko tekmo v Logatcu. Danes je direktor Zavoda za ribištvo Slovenije in občinski svetnik, pred tem pa je vodil tudi Notranjski park. Kandidaturo gradi na dosedanjih vodstvenih izkušnjah in prepričanju, da Logatec potrebuje jasnejšo razvojno usmeritev. Matevž Podjed je po izobrazbi sociolog in kadrovski menedžer, v svoji poklicni karieri pa je delal kot novinar ter pozneje vodil več organizacij in razvojnih projektov. V Logatcu je že aktiven tudi v lokalni politiki, saj je občinski svetnik Občanske liste Logatec 2030. Zdaj se je odločil kandidirati za župana, na strani Občanske liste Logatec pa je zapisano, da v kandidaturi vidi priložnost za spremembo načina vodenja občine. Občanska lista Logatec V svojem programu poudarja razvojno vizijo, učinkovitejše vodenje in sposobnost pridobivanja sredstev za projekte. Podjed je v preteklosti vodil Notranjski park, kjer so pod njegovim vodstvom izpeljali več razvojnih in turističnih projektov ter pridobivali evropska sredstva. Pozneje je prevzel Zavod za ribištvo Slovenije, kjer je po navedbah svoje predstavitve prevzel vodenje v času finančnih težav. Njegov nastop v lokalni politiki sicer ni nov, saj je v občinskem svetu v preteklosti odpiral teme upravljanja človeških virov in virov financiranja projektov.

Matevž Podjed je trenutno direktor Notranjskega regijskega parka. FOTO: arhiv

Podprl ga je tudi Slavko Bobovnik

Podjeda so ob kandidaturi podprli tudi nekateri znani obrazi, med njimi njegov nekdanji novinarski kolega in dolgoletni televizijski voditelj Slavko Bobovnik. Ta ga je opisal s tremi besedami: »Trma, nepopustljivost in izvirnost.« Gre za osebno podporo in oceno Bobovnika, ne za merilo Podjedove uspešnosti ali volilnih možnosti. Spomnil se je tudi časov, ko sta bila sodelavca, njegove odločnosti in neomajnosti. Redne lokalne volitve 2026 v Sloveniji bodo potekale v nedeljo, 15. novembra 2026 . Morebitni drugi krog županskih volitev (v občinah, kjer noben kandidat v prvem krogu ne bo prejel večine glasov) bo potekal dva tedna kasneje, torej v nedeljo, 29. novembra 2026 .