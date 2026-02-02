Nekoč je bila Elvis. Zdaj se Pia vrača na televizijo ...

Pia Filipčič se po desetih letih vrača na televizijske zaslone. Zmagovalko tretje sezone resničnostnega šova Big Brother bomo spremljali v novi sezoni šova Kmetija. Leta 2015 je vstopila v hišo Big Brother, kjer je s svojo iskrenostjo in življenjsko zgodbo hitro osvojila srca gledalcev. Iz šova je izstopila kot zmagovalka, nikoli pa ni skrivala, da bo denarno nagrado porabila za spremembo spola. Ta pomembni osebni korak je uresničila leta 2022, pozneje pa večkrat poudarila, da je prav ta odločitev pomenila začetek življenja, v katerem se je prvič počutila celovito in skladno s seboj.

Pred resničnostnimi šovi

Pia, ko je bila še Elvis Filipčič. FOTO: Miro Majcen

Leta 2012 je kot Elvis Filipčič sodelovala v modnem resničnostnem šovu Agencija Milano, kjer je s svojo podobo pritegnila pozornost tako gledalcev kot modne stroke. Mnogi so jo primerjali s svetovno znanim manekenom Andrejem Pejićem, ki je v tistem času veljal za eno osrednjih imen sodobne mode. V najstniških letih pa je bil pomemben del njenega izražanja povezan z glasbo.

Leta 2008 je kot Elvis sodelovala v Delovem projektu Uporniki, slovenski glasbeni skupini, nastali po vzoru priljubljene zasedbe Rebelde (RBD). Takrat so jo opisovali kot mirnega in vedno nasmejanega mladeniča, ki ga glasba sprošča in mu pomeni pomemben del vsakdana.

Prvi nastopi in delo v studiu so ji omogočili izkušnjo javnega nastopanja, ki je pozneje zaznamovala tudi njene nadaljnje televizijske korake. V novi sezoni šova Kmetija pa Pia napoveduje osredotočenost na delo, vztrajnost in premišljen pristop k tekmovanju.

Iz šova Big Brother je izstopila kot zmagovalka, nikoli pa ni skrivala, da bo denarno nagrado porabila za spremembo spola.