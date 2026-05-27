Nekoč ljubezen iskala v šovu, danes se stiska k novemu mandatarju (FOTO)

Katja Šivec je širši javnosti postala znana predvsem po nastopu v resničnostnem šovu Poroka na prvi pogled na Planet TV. V oddaji je sodelovala kot ena izmed nevest, kjer je bila poročena z Aleksandrom, kasneje pa se je v nadaljevanju oddaje pojavila še v zgodbi z Maticem. Poleg televizijske prepoznavnosti je Katja dejavna tudi na področju umetnosti in oblikovanja, v zadnjem obdobju pa se je pojavila tudi v političnih krogih. Že pred časom so mediji poročali, da je prevzela delo na področju odnosov z javnostmi pri poslanski skupini SDS oziroma v krogu stranke Janeza Janše, kjer se odlično ujame.

Njeno sodelovanje s SDS je povezano predvsem s komunikacijskim in PR-delom v ozadju politike, kot kandidatka ali operativna članica stranke se v javnosti zaenkrat še ni pojavila, medtem ko to počnejo nekateri drugi njeni kolegi iz resničnostnih šovov. Prav s SDS so dolgo povezovali Sandija Kojića iz Poroke na prvi pogled, ki pa je pred kratkim zamenjal stranko. Kljub temu pa se Katja vse pogosteje pojavlja ob političnih dogodkih in v medijskih krogih okoli stranke Janeza Janše, ob eni izmed teh priložnosti pa je nastala tudi čudovita prijateljska skupna fotografija. Več kot očitno je, da se Katja v desnici lepo ujame in je na svoje delo izjemno ponosna.