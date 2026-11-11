Voditeljica nacionalke prejela opozorilo o zračnem napadu! Z ekipo je morala v zaklonišče (VIDEO)

Slovenska novinarka, voditeljica in urednica Manica Janežič Ambrožič z RTV Slovenija se je tokrat svojim sledilcem oglasila iz Litve, kjer je zaradi službenih obveznosti in snemanja oddaje Mednarodna obzorja. Potovanje v litovsko prestolnico Vilno je dobilo nepričakovan preobrat, ko so novinarka in njena sodelavca na mobilne telefone prejeli opozorilo o nevarnosti zračnega napada. Takšna obvestila so v trenutku spremenila običajen delovni dan in jih spomnila na napete varnostne razmere v tem delu Evrope. Novinarka je dogajanje opisala tudi na družbenih omrežjih, kjer je razkrila, da to v Litvi ni bilo prvo tovrstno opozorilo.

Manica ni skrivala, da takšno obvestilo v človeku vzbudi nelagodje in zaskrbljenost, še posebej, ko se znajde v okolju, kjer so tovrstna opozorila del vsakdanjega varnostnega sistema. »V Vilni, kjer sem s kolegoma na snemanju oddaje Mednarodna obzorja, smo na telefone nekaj pred 23. uro prejeli rumeni alarm – opozorilo na nevarnost zračnega napada,« je zapisala in dodala, da je bilo takšnih alarmov v Litvi že šest. Z ekipo se je zato morala v zaklonišče.

Do opozorila je prišlo zaradi brezpilotnih letalnikov, ki so se približevali litovskemu zračnemu prostoru, pri čemer je en letalnih prestopil mejo. Ob tem so bila aktivirana lovska letala Nata. Zaprti sta bili tudi letališči v Vilni in Kaunasu.

Takšnih rumenih alarmov so letos v Litvi dobili že šest, od tega so bili štirje alarmi rdeči, kar pomeni takoj v zaklonišče.

Opozorila, ki jih ni mogoče prezreti

Čeprav opozorilo na mobilnem telefonu še ne pomeni nujno, da je zračni napad neposredno pred vrati, je že samo prejemanje takšnega obvestila lahko precej vznemirljivo. Še posebej za tiste, ki se v državi mudijo zaradi službenih obveznosti in niso vajeni življenja v bližini območij, kjer so varnostne razmere zaostrene.

Litva je ena od baltskih držav, ki zaradi vojne v Ukrajini in dogajanja v širši regiji posebno pozornost namenjajo varnosti svojega zračnega prostora. Opozorilni sistemi so namenjeni pravočasnemu obveščanju prebivalcev in obiskovalcev o morebitnih nevarnostih.

Na RTV Slovenija se medtem vrstijo kadrovske spremembe

Medtem ko Manica Janežič Ambrožič svoje novinarsko delo opravlja tudi na mednarodnem prizorišču, se na RTV Slovenija nadaljujejo kadrovske in organizacijske spremembe, ki v zadnjih mesecih vzbujajo precej pozornosti. Oktobra je odstopil tudi član uprave in delavski direktor Franci Pavšer, ki se po odhodu z vodstvenega položaja vrača na novinarsko delo športnega reporterja na Valu 202. Svet RTV Slovenija se je z njegovim odstopom seznanil 28. oktobra. Že pred njim je upravo poleti zapustila Nevenka Črnko. Po Pavšerjevem odhodu sta v štiričlanski upravi ostala predsednica Natalija Gorščak in član Luka Rupnik.

Pozornost javnosti so septembra pritegnili tudi novinarji TV Koper, ki so nasprotovali napovedanemu krčenju regionalnih informativnih vsebin. Opozorili so na možnost ukinitve oddaj Primorska kronika in Tele M ter upravo pozvali k odstopu. Vodstvo RTV Slovenija je očitke o načrtovanem ukinjanju regionalnih centrov in programov zavrnilo ter poudarilo, da regionalne vsebine ostajajo del javnega servisa.