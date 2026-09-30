Nenavaden izziv za Urško Majdič - Umo, ki ga ne smete zamuditi

Na Radiu Ekspres se obeta nekoliko nenavadno jutro. Urška Majdič - Uma bo namreč v četrtek, 1. oktobra, ob drugi obletnici svojega prihoda v oddajo Kul jutro celoten štiriurni program odpela. Ideja je zrasla na zelniku njenega sovoditelja Klemna Bučana, datum pa ni naključen, saj na isti dan zaznamujemo tudi svetovni dan glasbe.

Od prvega pozdrava ob 6. uri do zadnje napovedi pred 10. uro bodo tako Urškine napovedi in informacije zvenele nekoliko drugače kot običajno. Izjema bodo le novice in prometne informacije, da pri pomembnih podatkih ne bi prišlo do nesporazumov. Pevka, avtorica in radijska voditeljica priznava, da jo je izziva nekoliko strah, a se ga hkrati tudi veseli. »Glasba je zame veliko več kot samo nekaj, kar poslušamo. Je glas čustev, sprošča napetosti, povezuje ljudi in včasih res celi srca,« pravi. Kako bo zvenel jutranji radijski program, če bo voditeljica štiri ure skoraj vse odpela, bodo poslušalci lahko preverili 1. oktobra med 6. in 10. uro.