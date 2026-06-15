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PRIJAZNO ŽIVLJENJE

Nepozaben dan za seniorje: družili so se z Manco Špik, Alenko Tetičkovič in Boštjanom Romihom (FOTO)

Seniorji iz Ljubljane in Grosupljega so dan preživeli v družbi priljubljenih slovenskih ustvarjalcev ter doživeli vrsto ganljivih in nepozabnih trenutkov.
Priljubljena pevka je hitro pričarala nasmehe in dobro voljo. FOTOGRAFIJE: OSEBNI ARHIV

Priljubljena pevka je hitro pričarala nasmehe in dobro voljo. FOTOGRAFIJE: OSEBNI ARHIV

Alenka Tetičkovič je s svojo toplino osvojila zbrano družbo.

Alenka Tetičkovič je s svojo toplino osvojila zbrano družbo.

Boštjan Romih in Nina Pečar sta v Županovi jami pripravila glasbeno presenečenje.

Boštjan Romih in Nina Pečar sta v Županovi jami pripravila glasbeno presenečenje.

Obiskovalce sta navdušila s svojo pristnostjo, dobro voljo in sproščenostjo.

Obiskovalce sta navdušila s svojo pristnostjo, dobro voljo in sproščenostjo.

Priljubljena pevka je hitro pričarala nasmehe in dobro voljo. FOTOGRAFIJE: OSEBNI ARHIV
Alenka Tetičkovič je s svojo toplino osvojila zbrano družbo.
Boštjan Romih in Nina Pečar sta v Županovi jami pripravila glasbeno presenečenje.
Obiskovalce sta navdušila s svojo pristnostjo, dobro voljo in sproščenostjo.
Kaja Grozina
 15. 6. 2026 | 11:13
3:00
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V okviru rubrike Prijazno življenje, ki nastaja v oddaji Vitalno na Planet TV, so seniorji doživeli dan, poln presenečenj, toplih srečanj in nepozabnih trenutkov, za katere so poskrbeli tudi nekateri znani slovenski obrazi. Tokratni udeleženci so bili upokojenci iz Centra aktivnosti Grosuplje in Dnevnega centra aktivnosti za starejše Ljubljana, ki svoj čas pogosto namenjajo prostovoljstvu in pomoči drugim. Organizatorji so jim pripravili posebno doživetje, ki je združilo naravo, zgodovino, glasbo, kulinariko in druženje z znanimi Slovenci.

Alenka Tetičkovič je s svojo toplino osvojila zbrano družbo.
Alenka Tetičkovič je s svojo toplino osvojila zbrano družbo.

Ena od postojank je bila Hiša narave in kolišč Morostig na Igu, kjer so obiskovalci odkrivali zgodbe Ljubljanskega barja in življenje koliščarjev. Med raziskovanjem preteklosti pa jih je čakalo presenečenje, ki ga niso pričakovali. Mednje je stopila priljubljena pevka Manca Špik. Nasmejana in sproščena se je hitro zlila z družbo ter dokazala, zakaj velja za eno najbolj priljubljenih slovenskih glasbenic. Posebno pozornost je namenila tudi terapevtskemu kužku, ki ga je na izlet pripeljal eden od udeležencev. Po ogledu koliščarskega naselja je sledilo še kulinarično presenečenje. Chef Jakob Pintar iz priznane ljubljanske restavracije Tabar je pripravil grižljaje, navdihnjene z zgodbo narave in tradicije. Dogajanje se je nato preselilo v središče Ljubljane, kjer je udeležence pričakalo novo veliko presenečenje. Mednje je stopila igralka Alenka Tetičkovič, ki je s svojo toplino in neposrednostjo hitro osvojila zbrano družbo. Prinesla je darilca, poklepetala z udeleženci in navdušila štirinožnega gosta.

Nič manj čarobno ni bilo doživetje v Županovi jami pri Grosupljem, kjer so snemali tudi prizore legendarnega filma Kekčeve ukane. Med kapniki in podzemnimi dvoranami sta za pravo presenečenje poskrbela Nina Pečar in Boštjan Romih. Glasba violine in kitare je v podzemlju ustvarila skoraj filmsko kuliso, obiskovalci pa so ostali brez besed. Eden najbolj ganljivih trenutkov dneva se je zgodil povsem spontano. Udeleženka, ki si zaradi težje hoje ni mogla ogledati jame, je čas izkoristila drugače. V bližnjem gozdu je nabrala krompirjevko in jo podarila Nini Pečar ter Boštjanu Romihu. Preprosta, a iskrena gesta je navdušila vse prisotne in pokazala, da so prav drobne pozornosti tiste, ki ustvarjajo najlepše zgodbe. Izlet se je zaključil v Gostilni Repovž, eni najbolj cenjenih slovenskih gostiln, ki se lahko pohvali tudi z mednarodnim priznanjem JRE. Ob izvrstni kulinariki, sproščenem klepetu in številnih vtisih so udeleženci sklenili dan, ki je ponudil veliko več kot le ogled znamenitosti. 

Boštjan Romih in Nina Pečar sta v Županovi jami pripravila glasbeno presenečenje.
Boštjan Romih in Nina Pečar sta v Županovi jami pripravila glasbeno presenečenje.

Obiskovalce sta navdušila s svojo pristnostjo, dobro voljo in sproščenostjo.
Obiskovalce sta navdušila s svojo pristnostjo, dobro voljo in sproščenostjo.

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