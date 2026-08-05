Nepozaben večer v Komendi: Pogi si je zaželel Krokodilčke

Priljubljena skupina Čuki tudi letos poleti nastopa po vsej Sloveniji, a minuli konec tedna bo članom zasedbe še posebno ostal v spominu. Na koncertu v Komendi so namreč prvič v živo spoznali najboljšega kolesarja na svetu, letošnjega zmagovalca dirke Tour de France Tadeja Pogačarja, ki je z njimi preživel del večera, stopil na oder in poskrbel za nepozabno vzdušje. »Saj smo vajeni ogromnih množic mladih in manj mladih, ki pridejo na naše nastope, a pretekli vikend nam bo ostal v prav posebnem spominu. Prvič smo namreč v živo spoznali in segli v roke kolesarju, letošnjemu zmagovalcu Tour de Francea Tadeju Pogačarju. Z njim smo se družili pod odrom in na njem, se za spomin z njim fotografirali, podpisal pa se nam je tudi na naše majice,« nam je zaupal Jože Potrebuješ.

Kot je povedal, je bil nastop v Komendi dogovorjen že dva ali tri mesece pred dogodkom, takrat pa seveda še nihče ni mogel vedeti, da bo prav Pogačar nekaj dni pred tem znova osvojil največjo kolesarsko dirko na svetu. »Tadej je krasen, preprost fant, še posebno so bili nad njim navdušeni otroci,« je dodal Potrebuješ. Ker se je Pogačar podpisal vsem članom skupine na njihove majice, nas je zanimalo, ali jih bodo sploh še kdaj oblekli oziroma oprali. Odgovor je bil jasen. »Drži, te majice gredo v posebno omaro, kjer že hranimo nekaj takšnih, s podpisi. Med drugim imam jaz tudi majico s podpisom dirkača formule ena Michaela Schumacherja,« je razkril Potrebuješ.

»Tadej je krasen, preprost fant, še posebno so bili nad njim navdušeni otroci.«

Pravijo, da jih je Tadej Pogačar navdušil s svojo preprostostjo.

Napovedal vreme

Najboljši kolesar na svetu pa se ni izkazal le kot športni šampion, temveč tudi kot odličen vremenski napovedovalec. Čuke je namreč letos že večkrat na odru ujel dež, zato jih je pred koncertom skrbelo, da bo tudi Komendo zajela nevihta. Pogačar jih je hitro pomiril. »Ko smo ga vprašali, ali bo dež prišel tudi v Komendo, je rekel, da nikakor, ker veter ne piha v pravo smer. In imel je prav. Le dva kilometra stran in proti Jesenicam je močno deževalo, pri nas pa je ostalo suho,« je v smehu povedal Potrebuješ.

»Ko smo ga vprašali, ali bo dež prišel tudi v Komendo, je rekel, da nikakor, ker veter ne piha v pravo smer. In imel je prav.«

Pogačar je imel tudi glasbeno željo. »Ne zase, ampak za svojo Urško, ki je prav zdaj na ženskem Tour de Franceu, si je zaželel slišati našo uspešnico Krokodilčki v očeh, pa tudi Komarja,« je razkril član priljubljene skupine. Sicer pa Čuki tudi letos na koncertih navdušujejo z največjimi uspešnicami. Občinstvo vedno znova zahteva Tišlarski pozdrav, nič manj priljubljena ostaja Na pumpo, najmlajši obiskovalci pa najbolj nestrpno čakajo pesmi Ko ko ko, Traktor in Mi gremo pa na morje. Na odru se jim pridružuje tudi Eva Potrebuješ, ki občinstvo navdušuje s svojo prvo avtorsko uspešnico Jaz padam.