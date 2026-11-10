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Nepričakovana poteza Lili Žagar: svoje sledilce obvestila o pomembni odločitvi (VIDEO)

Z zapisom je razjasnila odmik od javnosti in družbenih omrežij.
Marko Potrč in njegova Lili Žagar sta se nekoliko odmaknila od medijske izpostavljenosti. Foto: mediaspeed 
Marko Potrč in njegova Lili Žagar sta se nekoliko odmaknila od medijske izpostavljenosti. Foto: mediaspeed 
P. K.
 10. 11. 2026 | 10:37
 10. 11. 2026 | 10:37
2:36
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Nekdanja televizijska voditeljica Lili Žagar se je po daljšem zatišju na družbenih omrežjih znova oglasila in s serijo fotografij pritegnila pozornost svojih sledilcev. 46-letnica, ki je nekoč redno razveseljevala televizijske gledalce, je tokrat pokazala, kako uživa v čudovitem morskem ambientu. Na fotografijah pozira v kopalkah, ob tem pa navdušuje s svojo postavo in mladostnim videzom. Toda tokrat niso v ospredju le njene fotografije, temveč tudi sporočilo, ki ga je delila z javnostjo. »Včasih je največji luksuz v življenju preprosto to, da si v miru sama s sabo,« je zapisala ob objavi. Njene besede poudarjajo pomen notranjega miru in trenutkov, ki jih človek nameni samo sebi. Zanimivo je tudi, da je njen profil na Instagramu zdaj skoraj povsem prazen. Nekdanja voditeljica je namreč odstranila stare objave, tako da sta na njem ostali le dve. Prva je povezana s praznovanjem njenega rojstnega dne, druga pa je najnovejša serija fotografij, s katerimi je prekinila spletni molk. Zakaj se je odločila za tako temeljito čiščenje svojega profila, ni pojasnila.

Z Markom Potrčem sta se odločila za veliko življenjsko spremembo

Lili Žagar je že vrsto let v zvezi z nekdanjim televizijskim voditeljem Markom Potrčem, s katerim imata dva otroka. Njuna družina je v preteklih letih doživela kar nekaj velikih življenjskih sprememb, med katerimi je najbolj odmevala selitev v tujino. V času epidemije sta se namreč odločila, da Slovenijo zamenjata za Švedsko. Ta korak je bil za družino velik podvig, saj so morali na novo urediti številne stvari, povezane z vsakdanjim življenjem. Na Švedskem sta si ustvarila dom, njuna otroka pa sta tam začela obiskovati izobraževalne ustanove. Selitev je tako pomenila novo poglavje ne le za Lili in Marka, temveč tudi za njuna otroka. Nekdanja voditeljica je bila nekoč precej bolj dejavna na družbenih omrežjih, zato je njena daljša odsotnost še toliko opaznejša. Zdaj se je vrnila s fotografijami, na katerih je videti sproščena in zadovoljna. Čeprav z objavo ni razkrila veliko podrobnosti o svojem trenutnem življenju, je s kratkim zapisom jasno pokazala, kako dragoceni so zanjo trenutki miru. Njena vrnitev na Instagram pa je dokaz, da je včasih dovolj že nekaj fotografij in iskrena misel, da znova pritegneš pozornost.

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