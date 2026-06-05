Nepričakovano glasbeno povabilo, Jasno Kuljaj predlog presenetil

Skupina Langa je po izidu nove skladbe in videospota, ki ga je posnela skupaj z legendarnim maratonskim plavalcem Martinom Strelom, že usmerjena v nove glasbene projekte. Tokrat se v središču pozornosti ni znašla nova pesem, temveč nepričakovano povabilo, namenjeno eni najbolj prepoznavnih slovenskih televizijskih voditeljic.

Mišo Kontrec mlajši je namreč pred zanimiv izziv postavil Jasno Kuljaj. Ne kot voditeljico, kot jo gledalci poznajo že vrsto let, temveč kot morebitno pevko. Ideja se je porodila med gostovanjem v eni od njenih oddaj, kjer sta spregovorila tudi o novih glasbenih načrtih Lange. »Glasbo za novo pesem imamo že pripravljeno,« je razkril Mišo in dodal, da je ob tem pomislil na Jasno. Ker se v zadnjem času vse bolj posveča tudi pisanju besedil, jo je povabil k sodelovanju pri nastajajoči skladbi. Kasneje pa se mu je porodila še drznejša zamisel – da bi Jasna pesem, za katero bi napisala besedilo, skupaj z Lango tudi zapela.

Morda bo nastalo eno najbolj zanimivih glasbenih sodelovanj letošnjega leta.

»V Jasnini oddaji pogosto komentiramo in analiziramo nove skladbe. Potem pa sem pomislil, kako zanimivo bi bilo, če bi se za spremembo znašla na drugi strani mikrofona, ne le v vlogi komentatorke,« pojasnjuje Mišo. Predlog je voditeljico vidno presenetil. Jasna je hitro poudarila, da se sama ne vidi ravno v pevski vlogi. »Jaz ravno nisem neki pevec, veš, Miško,« mu je odgovorila. Čeprav se občasno pošali z imitacijo Helene Blagne, je to tudi vse, kar jo povezuje s petjem.

Da bi jo prepričali, so se v pogovor vključili tudi drugi gostje. Med njimi je bil Sašo Dobnik, širši javnosti znan kot televizijski gasilec, ki jo je spodbujal, naj si upa stopiti iz cone udobja. »Samo enkrat se živi. V življenju moraš poskusiti vse,« ji je dejal. Kuljajeva dokončne odločitve ni sprejela. Obljubila je le, da bo o predlogu dobro premislila. »Če bi nas hotela zavrniti, bi to naredila takoj. Ker si je vzela čas za razmislek, sem bolj optimističen kot pesimističen,« pravi Mišo. Čeprav še ni jasno, ali bo Jasna novo pesem z Lango tudi zapela, je praktično že potrjeno, da bo zanjo prispevala besedilo.