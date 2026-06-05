  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ZANIMIV IZZIV

Nepričakovano glasbeno povabilo, Jasno Kuljaj predlog presenetil

Prepoznavna televizijska voditeljica dokončnega odgovora pa še ni dala.
Za zdaj je obljubila le, da bo predlog prespala. FOTOGRAFIJi: OSEBNI ARHIV
Za zdaj je obljubila le, da bo predlog prespala. FOTOGRAFIJi: OSEBNI ARHIV
Roman Turnšek
 5. 6. 2026 | 16:25
2:29
A+A-

Skupina Langa je po izidu nove skladbe in videospota, ki ga je posnela skupaj z legendarnim maratonskim plavalcem Martinom Strelom, že usmerjena v nove glasbene projekte. Tokrat se v središču pozornosti ni znašla nova pesem, temveč nepričakovano povabilo, namenjeno eni najbolj prepoznavnih slovenskih televizijskih voditeljic.

Mišo Kontrec mlajši je namreč pred zanimiv izziv postavil Jasno Kuljaj. Ne kot voditeljico, kot jo gledalci poznajo že vrsto let, temveč kot morebitno pevko. Ideja se je porodila med gostovanjem v eni od njenih oddaj, kjer sta spregovorila tudi o novih glasbenih načrtih Lange. »Glasbo za novo pesem imamo že pripravljeno,« je razkril Mišo in dodal, da je ob tem pomislil na Jasno. Ker se v zadnjem času vse bolj posveča tudi pisanju besedil, jo je povabil k sodelovanju pri nastajajoči skladbi. Kasneje pa se mu je porodila še drznejša zamisel – da bi Jasna pesem, za katero bi napisala besedilo, skupaj z Lango tudi zapela.

Morda bo nastalo eno najbolj zanimivih glasbenih sodelovanj letošnjega leta.
Morda bo nastalo eno najbolj zanimivih glasbenih sodelovanj letošnjega leta.

»V Jasnini oddaji pogosto komentiramo in analiziramo nove skladbe. Potem pa sem pomislil, kako zanimivo bi bilo, če bi se za spremembo znašla na drugi strani mikrofona, ne le v vlogi komentatorke,« pojasnjuje Mišo. Predlog je voditeljico vidno presenetil. Jasna je hitro poudarila, da se sama ne vidi ravno v pevski vlogi. »Jaz ravno nisem neki pevec, veš, Miško,« mu je odgovorila. Čeprav se občasno pošali z imitacijo Helene Blagne, je to tudi vse, kar jo povezuje s petjem.

Da bi jo prepričali, so se v pogovor vključili tudi drugi gostje. Med njimi je bil Sašo Dobnik, širši javnosti znan kot televizijski gasilec, ki jo je spodbujal, naj si upa stopiti iz cone udobja. »Samo enkrat se živi. V življenju moraš poskusiti vse,« ji je dejal. Kuljajeva dokončne odločitve ni sprejela. Obljubila je le, da bo o predlogu dobro premislila. »Če bi nas hotela zavrniti, bi to naredila takoj. Ker si je vzela čas za razmislek, sem bolj optimističen kot pesimističen,« pravi Mišo. Čeprav še ni jasno, ali bo Jasna novo pesem z Lango tudi zapela, je praktično že potrjeno, da bo zanjo prispevala besedilo. 

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Jasna KuljajMišo Kontrec mlajšipredlog
ZADNJE NOVICE
16:20
Lifestyle  |  Izlet
PLANINSKI IZLETI

Kam na izlet v vročih dneh? Na te vrhove se lahko povzpnejo tudi otroci

Vremščica, Ratitovec, Krim in Visoki Mavrinc ponujajo prijetne pohode, osvežitev in razglede, ki jemljejo dih.
Mateja Florjančič5. 6. 2026 | 16:20
16:00
Lifestyle  |  Svetovalnica
RAJ DOMA

Posušeni čopiči so zanič

Obstaja preprost trik, s katerim jih ohranimo še dolgo vlažne ter v polni pripravljenosti za nadaljevanje dela.
5. 6. 2026 | 16:00
15:45
Novice  |  Slovenija
ČASTITLJIVI JUBILEJ

Sto let že kotalijo žogo: presegli ljubiteljske okvire in resno zagrizli v igro

Ob okrogli obletnici cerkniškega nogometa jubilejna monografija.
Primož Hieng5. 6. 2026 | 15:45
15:37
Novice  |  Slovenija
KAJ PRIČAKOVATI

Tuji mediji so se razpisali o Janši: to pravijo o vrnitvi slovenskega »princa teme«

Skrbita jih predvsem vpliv na novinarje in odnos do Bruslja.
5. 6. 2026 | 15:37
14:35
Bulvar  |  Zanimivosti
TRADICIONALNI FESTIVAL

Ulice so zavzeli samuraji (FOTO)

Tradicionalni festival na Japonskem s tisočletnimi koreninami. Traja tri dni in vključuje na stotine jezdecev v oklepih.
5. 6. 2026 | 14:35
14:31
Bulvar  |  Domači trači
KO TELO REČE DOVOLJ

Kaj?! To se je zgodilo bivšemu partnerju Špele Grošelj: »Zbudil sem se sredi trave« (VIDEO)

Gregor Kirsch opozarja, da lahko utrujenost človeka preseneti tudi med športno aktivnostjo.
5. 6. 2026 | 14:31

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
FRANCOSKI ŠARM

Novi Peugeot preseneča: slovenski kupci navdušeni!

Francoska lepotca, ki osvajata na prvi pogled in navdušita že na prvi vožnji. Zanesljiva, aerodinamična, inovativna in cenovno dostopna. Spoznajte ju.
4. 6. 2026 | 07:28
Promo
Novice  |  Slovenija
ZDRAVSTVO

»Če bomo tako nadaljevali, smo 'gotovi'« (video)

V javnih debatah zdravstvo največkrat obravnavamo kot strošek, povezan s pomanjkanjem kadra, čakalnimi vrstami in vprašanjem, koliko dodatnih obremenitev javne finance še prenesejo.
2. 6. 2026 | 13:05
Novice  |  Slovenija
Sovoznik

Pite, juhe in solate kot tihi podpis neke Ljubljane

Znana ljubljanska gostilničarka, avtorica kuharskih knjig in ustanoviteljica Bazilike v podkastu Sovoznik o bistrojih, kuhanju brez popolnosti, družinski mizi, gostinstvu kot vsakodnevni improvizaciji in novem kreativnem prostoru, kjer bo lahko kuhala tudi tisto, kar še nima koncepta.
Gregor Knafelc4. 6. 2026 | 14:18
Promo
Novice  |  Slovenija
KJE POLNITI

Vprašanje, ki bega slovenske voznike

Pri električnih avtomobilih se vprašanje dosega vse bolj umika vprašanju, s katerim si mnogo voznikov beli lase: kako hitro in preprosto do polnilnice.
Promo Slovenske novice29. 5. 2026 | 06:53
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
FRANCOSKI ŠARM

Novi Peugeot preseneča: slovenski kupci navdušeni!

Francoska lepotca, ki osvajata na prvi pogled in navdušita že na prvi vožnji. Zanesljiva, aerodinamična, inovativna in cenovno dostopna. Spoznajte ju.
4. 6. 2026 | 07:28
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZDRAVSTVO

»Če bomo tako nadaljevali, smo 'gotovi'« (video)

V javnih debatah zdravstvo največkrat obravnavamo kot strošek, povezan s pomanjkanjem kadra, čakalnimi vrstami in vprašanjem, koliko dodatnih obremenitev javne finance še prenesejo.
2. 6. 2026 | 13:05
Novice  |  Slovenija
Sovoznik

Pite, juhe in solate kot tihi podpis neke Ljubljane

Znana ljubljanska gostilničarka, avtorica kuharskih knjig in ustanoviteljica Bazilike v podkastu Sovoznik o bistrojih, kuhanju brez popolnosti, družinski mizi, gostinstvu kot vsakodnevni improvizaciji in novem kreativnem prostoru, kjer bo lahko kuhala tudi tisto, kar še nima koncepta.
Gregor Knafelc4. 6. 2026 | 14:18
Promo
Novice  |  Slovenija
KJE POLNITI

Vprašanje, ki bega slovenske voznike

Pri električnih avtomobilih se vprašanje dosega vse bolj umika vprašanju, s katerim si mnogo voznikov beli lase: kako hitro in preprosto do polnilnice.
Promo Slovenske novice29. 5. 2026 | 06:53
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KOLENO

Ko v kolenu zaslišiš pok: poškodba narastišča meniskusa

Poškodbe meniskusa so v ortopedski ambulanti stalnica. Večina od njih se pokaže jasno: bolečina, oteklina, mehanski simptomi.
1. 6. 2026 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
DONOSNO

Koliko lahko zaslužite z lastno polnilnico?

Lastniki električnih vozil že izbirajo drugače. V turizmu in gostinstvu polnilnica postaja podobna storitev, kot sta bila nekoč Wi-Fi ali klimatska naprava.
5. 6. 2026 | 07:49
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Artroskopija kolena: kdaj res pomaga in kdaj je le prehitra odločitev?

Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
Promo Slovenske novice2. 6. 2026 | 09:20
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANCE

Končno več denarja za podjetnike: poplačilo kreditov, nižje obresti in dodatna sredstva!

Imate drage kredite, visoke obresti, prostora za normalno poslovanje pa vedno manj? Pri D-Doti pomagamo podjetnikom, ki želijo temu narediti konec.
Promo Slovenske novice2. 6. 2026 | 15:06
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIKA

Novost v slovenski energetiki

Samooskrba z električno energijo ni več zgolj odločitev za lastno proizvodnjo iz sončnega vira – postaja celovita energetska rešitev prihodnosti.
1. 6. 2026 | 14:19
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DOGODKI PO SLOVENIJI

Prešerno poletje v Kranju 2026

Poletje festivalov, glasbe in doživetij
Promo Slovenske novice5. 6. 2026 | 11:06
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
ZDRAVJE

Beljakovine: hranilo, na katero pogosto pomislimo prepozno

Beljakovine pomagajo pri regeneraciji, ohranjanju moči in daljši sitosti, pomembne pa niso le za športnike, ampak za vsakogar.
1. 6. 2026 | 11:38
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Bo slovenska infrastruktura sploh zdržala?

5G, suvereni oblak, umetna inteligenca in kibernetska varnost spreminjajo telekomunikacijsko industrijo v enega ključnih stebrov prihodnje evropske suverenosti.
27. 5. 2026 | 08:19
Promo
Lifestyle  |  Stil
LEPOTA

S to tehniko dosežete videz, kot iz salona

Ustvarjeno v sodelovanju z vrhunskimi frizerskimi strokovnjaki in vodilnimi znanstveniki je linija Keune Style premišljeno zasnovana do popolnosti.
Promo Slovenske novice1. 6. 2026 | 14:46
Photo
Bulvar  |  Domači trači
PRESENEČENJE

Domen Prevc brez filtra: »Prvotni načrt se mi je povsem 'sfižil'«

Če smo mislili, da o Domnu Prevcu ne moremo izvedeti ničesar novega, nas je pred kratkim presenetil z zanimivimi razkritji. »Če bi osvojil celinski pokal, bi šel za pilota na Florido,« je med drugim priznal smučarski skakalec in svetovni rekorder, ki ga danes bolj kot slava žene občutek svobode.
3. 6. 2026 | 08:16
PremiumPromo
Šport  |  Tekme
FRANJA

Znane podrobnosti o velikem kolesarskem dogodku v Sloveniji

Maraton Franja BTC City je mednarodni športno-rekreativni dogodek z najdaljšo tradicijo v Sloveniji.
5. 6. 2026 | 08:36
Šport  |  Športni trači
VIDEO

»Žalostno je iti sam na pivo«

Nekdanja šampionka Petra Majdič je brez olepševanja spregovorila o individualizmu, osamljenosti in tem, zakaj šport brez ljudi ne more preživeti.
5. 6. 2026 | 13:35
Novice  |  Slovenija
TEŽKE RAZMERE

Brez zavor: Sumljivi ljudje te hitro najdejo

Filip Flisar nikoli ni bil športnik, ki bi se držal pravil klasičnega športnega nastopa. Vedno je deloval nekoliko drugače – glasnejši, bolj neposreden in precej manj zadržan od večine slovenskih športnikov.
5. 6. 2026 | 08:08
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZANIMIVO

So res tako ogrožene? Kaj lahko naredimo?

V Sloveniji je med 14 avtohtonimi pasmami kar osem kritično ogroženih. Ohraniti jih pomagajo rejci, stroka in ARK mreža.
3. 6. 2026 | 07:12
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki