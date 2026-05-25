  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
LJUBEZEN

Nepričakovano, Katarina Čas skrivaj dahnila usodni da: poroka v Trstu polna znanih obrazov

Ena najbolj prepoznavnih slovenskih igralk je stopila v zakonski stan. Po poročanju slovenskih medijev se je igralka konec tedna v Trstu poročila s svojim dolgoletnim partnerjem, s katerim sta zvezo več let uspešno skrivala pred javnostjo.
Katarina Čas in njen najdražji, filmski skladatelj Luca Ciuti. FOTO: Sasa Despot
Katarina Čas in njen najdražji, filmski skladatelj Luca Ciuti. FOTO: Sasa Despot
G. P.
 25. 5. 2026 | 13:33
 25. 5. 2026 | 13:41
1:54
A+A-

Čeprav Katarina Čas novice uradno še ni komentirala, so v javnost prišle fotografije s poročnega dne, na katerih je igralka v elegantni beli obleki, ob njej pa njen zdajšnji mož Luca Ciut. Par naj bi si večno zvestobo obljubil na intimni ceremoniji v Trstu, od koder prihaja ženin. Posebnost poročnega obreda je bila tudi dvojezična ceremonija. Del obreda je potekal v slovenščini, del pa v italijanščini, s čimer sta mladoporočenca simbolično povezala obe kulturi in družini.

 FOTO: Reuters
 FOTO: Reuters

Med svati naj bi bilo več znanih obrazov iz slovenskega igralskega in estradnega sveta. Po neuradnih informacijah je bila med gosti tudi nekdanja smučarska legenda Jure Košir, posebno pozornost pa je pritegnil igralec Jurij Zrnec. Prav on naj bi Katarino pospremil do oltarja, saj je njen oče pred leti umrl. Poročno slavje naj bi po obredu potekalo ob morju, celotno dogajanje pa naj bi bilo zelo čustveno in sproščeno. Gostje so po navedbah medijev praznovali v ožjem krogu prijateljev in sorodnikov.

image_alt
Katarina Čas v najboljši družbi: To je samo naše (Suzy)

Katarina Čas sicer velja za eno najuspešnejših slovenskih igralk doma in v tujini. Poleg številnih slovenskih projektov je nastopila tudi v mednarodnih produkcijah, med drugim v filmu Volk z Wall Streeta ob Leonardu DiCapriu ter v več britanskih in ameriških serijah. Njen izbranec Luca Ciut prihaja iz Trsta in deluje na področju glasbe ter filmske produkcije. Javnost ga je doslej redko videvala skupaj z igralko, saj je Katarina svoje zasebno življenje vedno skrbno varovala pred mediji.

Več iz teme

Katarina ČasporokaTrst
ZADNJE NOVICE
13:33
Bulvar  |  Domači trači
LJUBEZEN

Nepričakovano, Katarina Čas skrivaj dahnila usodni da: poroka v Trstu polna znanih obrazov

Ena najbolj prepoznavnih slovenskih igralk je stopila v zakonski stan. Po poročanju slovenskih medijev se je igralka konec tedna v Trstu poročila s svojim dolgoletnim partnerjem, s katerim sta zvezo več let uspešno skrivala pred javnostjo.
25. 5. 2026 | 13:33
13:07
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU KOPER

Trčil v 10-letnika in odpeljal: policija išče voznika

Zaradi razjasnitve okoliščin policisti prosijo voznika, da se zglasi na PP Koper ali pokliče na 113
25. 5. 2026 | 13:07
13:07
Promo
Novice  |  Slovenija
POŠTA

Bodo tudi v Sloveniji kmalu nehali dostavljati pisma? (video)

Paketna dostava postaja osrednji del poslovanja Pošte Slovenije, ki se pospešeno prilagaja novim navadam uporabnikov in digitalni prihodnosti.
25. 5. 2026 | 13:07
13:02
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PIKNIK SEZONA

Zvezde vsake mize na prostem, zaradi katerih piknik zares zaživi

Sezona piknikov je v polnem zamahu. Slovenci imamo nekaj nepisanih pravil, ki se prenašajo iz roda v rod in jih vsi brez ugovarjanja spoštujemo.
25. 5. 2026 | 13:02
13:00
Lifestyle  |  Polet
NOVO O DEMENCI

Domači test lahko napove tveganje za Alzheimerjevo bolezen

Domače testiranje bi lahko pomembno razbremenilo zdravstvene sisteme.
Miroslav Cvjetičanin25. 5. 2026 | 13:00
12:52
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Večina jo zavrže, a strokovnjaki pravijo: to je prava superhrana

Sirotka, stranski produkt pri izdelavi sira ali skute, je odlična pijača za osvežitev, povrhu pa še vsestransko uporabna v kuhinji.
Alenka Kociper25. 5. 2026 | 12:52

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PIKNIK SEZONA

Zvezde vsake mize na prostem, zaradi katerih piknik zares zaživi

Sezona piknikov je v polnem zamahu. Slovenci imamo nekaj nepisanih pravil, ki se prenašajo iz roda v rod in jih vsi brez ugovarjanja spoštujemo.
25. 5. 2026 | 13:02
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Hrvaška, kjer vas pričakajo kot stare znance

Vedno več ljudi na dopustu išče manjše kraje, domačnost in gostitelje, ki jim pokažejo svojo Hrvaško.
22. 5. 2026 | 10:08
Promo
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

Koliko električnih vozil vaše podjetje sploh potrebuje?

Pred prehodom na e-mobilnost je treba preveriti nekaj vprašanj. Na brezplačnem webinarju Petrolovi strokovnjaki razkrivajo, kako se lotiti tega po korakih.
22. 5. 2026 | 10:19
Promo
Šport  |  Tekme
DOBRODELNOST

Zakaj bo 1. junij poseben za vse ljubitelje športa?

Kapetan slovenske odbojkarske reprezentance Tine Urnaut je v letu 2026 ambasador največjega slovenskega športnega dobrodelnega projekta Botrstvo v športu.
Promo Slovenske novice21. 5. 2026 | 12:47
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
DOMAČE PASME

Pasme, ki izginjajo skupaj s slovensko krajino (video)

Slovenija prek državnega programa varuje domače pasme živali, ki ohranjajo krajino, biotsko pestrost in genetski potencial za prihodnost.
19. 5. 2026 | 09:23
Novice  |  Slovenija
PRENOVA DOMA

Najprej sanacija, čez dve leti pa sledi urgentni klic

Z arhitektko, neodvisnim energetskim svetovalcem in direktorjem podjetja Lunos smo se pogovarjali o izzivih trajnostne gradnje in bivanja.
25. 5. 2026 | 10:37
Promo
Novice  |  Slovenija
NA POMOČ

Scenarij, ki ga na poti v tujino nihče ne želi doživeti

Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
15. 5. 2026 | 10:04
Promo
Lifestyle  |  Izlet
KONCERTI

Trije veliki orkestri, tri glasbene tradicije, en festival

V drugi polovici avgusta in začetku septembra bo Ljubljana znova prizorišče vrhunskih orkestrskih gostovanj.
20. 5. 2026 | 09:27
Promo
Novice  |  Slovenija
OGLAŠEVANJE

Kdo je zmagal v Portorožu?

SOF je v svoji 35. izdaji v Portorožu znova potrdil, da ne gre zgolj za pregled najboljših del preteklega leta, temveč za osrednji nacionalni forum.
19. 5. 2026 | 14:13
Promo
Šport  |  Tekme
DOBRODELNOST

Zakaj bo 1. junij poseben za vse ljubitelje športa?

Kapetan slovenske odbojkarske reprezentance Tine Urnaut je v letu 2026 ambasador največjega slovenskega športnega dobrodelnega projekta Botrstvo v športu.
Promo Slovenske novice21. 5. 2026 | 12:47
Promo
Novice  |  Slovenija
TVEGANJA

Podpisali ste posel, denarja pa ni: kaj zdaj?

Strokovno upravljanje tveganj in terjatev v negotovih razmerah podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in varnost poslovanja.
20. 5. 2026 | 09:04
Novice  |  Slovenija
ŠKODE V STANOVANJIH

Spori med sosedi so se razplamteli

Največ škod še vedno povzročajo izlivi vode, ki jih zavarovanje ne krije vedno, krepijo pa se drugi vzroki.
25. 5. 2026 | 10:31
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Kaj je vzrok za bolečino v kolku?

Bolečine v kolku lahko kažejo na resno težavo. Zakaj jih ne smemo ignorirati in kdaj je čas za obisk fizioterapevta?
19. 5. 2026 | 08:54
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Bolečina v rami po petdesetem ni le del staranja

Rama se z leti spreminja pri vsakem od nas. Bolečina, slabši spanec in izguba moči niso nekaj, kar bi morali preprosto sprejeti kot neizogiben del staranja.
20. 5. 2026 | 09:13
Promo
Novice  |  Slovenija
DOMAČE OMREŽJE

Bo domača elektrika zdržala električni avtomobil?

Strah pred požarom, preobremenjenim omrežjem in prazno baterijo je še vedno pogost. V praksi je razvoj e-mobilnosti šel precej dlje, kot si večina predstavlja.
22. 5. 2026 | 10:38
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SLUH

Ko postanejo pogovori v hrupu naporni

Težave s sluhom se razvijajo postopoma, zato jih marsikdo dolgo zanika. Na kaj velja biti pozoren in zakaj je pomembno ukrepati pravočasno.
25. 5. 2026 | 09:34
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA PRAVILA IGRE

Ste tudi vi med tistimi najbolj ogroženimi?

Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
Promo Slovenske novice22. 5. 2026 | 08:57
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SPA TURIZEM

Nova definicija poletnega luksuza pri sosedih

Na vsakih družinskih počitnicah obstaja trenutek, ko mora nekdo popustiti.
20. 5. 2026 | 10:19
Novice  |  Slovenija
PISARNE

Nova pravila poslovnih stavb: zaposleni potrebujejo več kot le mizo in stol

Trendom se morajo prilagajati tudi poslovne nepremičnine, pri čemer je pomembna dostopnost in možnost parkiranja.
25. 5. 2026 | 10:45
Promo
Novice  |  Slovenija
KOVINSKI IZDELKI

Podjetje iz Grosuplja, ki ga globalni naročniki dobro poznajo

Zakaj evropske industrijske znamke proizvodnjo zaupajo majhnemu podjetju iz Grosuplja?
22. 5. 2026 | 10:10
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Ali je zdaj pravi trenutek za nakup stanovanja?

Aktivna igralca v gradnji in prodaji stanovanj svetujeta, kako se obnašati na nepremičninskem trgu.
25. 5. 2026 | 10:28
Promo
Novice  |  Slovenija
POŠTA

Bodo tudi v Sloveniji kmalu nehali dostavljati pisma? (video)

Paketna dostava postaja osrednji del poslovanja Pošte Slovenije, ki se pospešeno prilagaja novim navadam uporabnikov in digitalni prihodnosti.
25. 5. 2026 | 13:07
Promo
Novice  |  Kmetijske novice
NA VRTU

Vzgojimo slastne paradižnike

Kakovostna sadika, pravilno sajenje in redno dognojevanje odločajo o dobrem pridelku.
Promo Slovenske novice21. 5. 2026 | 13:02
Promo
Novice  |  Svet
INOVACIJE

To je obljubljena dežela za vedno več Slovencev

Od zelenih tehnologij do umetne inteligence: zakaj vse več podjetij priložnosti za rast išče tik čez mejo.
22. 5. 2026 | 09:36
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki
Nepričakovano, Katarina Čas skrivaj dahnila usodni da: poroka v Trstu polna znanih obrazov