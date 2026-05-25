Nepričakovano, Katarina Čas skrivaj dahnila usodni da: poroka v Trstu polna znanih obrazov

Čeprav Katarina Čas novice uradno še ni komentirala, so v javnost prišle fotografije s poročnega dne, na katerih je igralka v elegantni beli obleki, ob njej pa njen zdajšnji mož Luca Ciut. Par naj bi si večno zvestobo obljubil na intimni ceremoniji v Trstu, od koder prihaja ženin. Posebnost poročnega obreda je bila tudi dvojezična ceremonija. Del obreda je potekal v slovenščini, del pa v italijanščini, s čimer sta mladoporočenca simbolično povezala obe kulturi in družini.

Med svati naj bi bilo več znanih obrazov iz slovenskega igralskega in estradnega sveta. Po neuradnih informacijah je bila med gosti tudi nekdanja smučarska legenda Jure Košir, posebno pozornost pa je pritegnil igralec Jurij Zrnec. Prav on naj bi Katarino pospremil do oltarja, saj je njen oče pred leti umrl. Poročno slavje naj bi po obredu potekalo ob morju, celotno dogajanje pa naj bi bilo zelo čustveno in sproščeno. Gostje so po navedbah medijev praznovali v ožjem krogu prijateljev in sorodnikov.

Katarina Čas sicer velja za eno najuspešnejših slovenskih igralk doma in v tujini. Poleg številnih slovenskih projektov je nastopila tudi v mednarodnih produkcijah, med drugim v filmu Volk z Wall Streeta ob Leonardu DiCapriu ter v več britanskih in ameriških serijah. Njen izbranec Luca Ciut prihaja iz Trsta in deluje na področju glasbe ter filmske produkcije. Javnost ga je doslej redko videvala skupaj z igralko, saj je Katarina svoje zasebno življenje vedno skrbno varovala pred mediji.