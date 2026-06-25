Vanj se je obregnil Žiga Sedevčič, tekmovalec letošnje Kmetije, ki je na omrežju Instagram svoj vzdevek spremenil v 'Pridiprav'. Pravi sicer, da bolj za hec, kot da bi imel res kaj proti Aleksandru Repiću, ter da bi tudi sam raje izbral nadimek 'Nepridiprav', če bi bila situacija drugačna.

»To idejo sem dobil po štiridnevnem detoksu od interneta in vseh traparij, ki se tam gor pojavljajo. Rad delam dobre stvari in verjamem v dobro«. Nad načinom, kako svoje aktivnosti izvaja slovenski 'wikileaks', kot Aleksandra imenuje Žiga, ni najbolj navdušen. »Jaz zagotovo ne bom kandidiral za župana, tega se ne rabite bati,« še v smehu pove.

Žiga se je po koncu šova Kmetija sicer vrnil v stare življenjske tirnice. Veliko se posveča tako spiritualnosti, kot delu v organizaciji Dobra družba ter ostalim aktivnostim, te dni pa ga neredko srečamo tudi kot varnostnika na poletnih prireditvah po celi Sloveniji. Redko kdo pa ve, da je Žiga tudi svetovalec za rast las in trener nege lasišča. Glede na njegovo bujno frizuro slednje morda niti ni tako presenetljivo.