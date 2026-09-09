Neurje sredi Ljubljane ujelo Jožeta Potrebuješa: »Pazite nase ...« (FOTO)

Močno neurje, ki je danes zajelo Slovenije, je sredi prestolnice ujelo tudi Jožeta Potrebuješa, člana priljubljene skupine Čuki. Glasbenik je dogajanje posnel in kratek video delil s sledilci na Instagramu. Z dežnikom v roki je stal v središču Ljubljane, kjer je močno deževalo, vidljivost pa je bila zaradi padavin precej slabša.

»Čudno, da nimamo danes Čuki kakšnega špila, a ne,« se je pošalil. V ozadju bi moral biti viden Ljubljanski grad, a sta ga dež in megla skoraj povsem zakrila. »Tamle gor bi moral biti Ljubljanski grad, pa ga je en ukradel.« Ob koncu posnetka je sledilcem namenil še opozorilo in jih pozval k previdnosti. »Pazite nase, pa na svoje imetje, pa na kužke, pa na mucke. Skratka, tale nevihta … se bo, se bo boljše. Čao!« je povedal.