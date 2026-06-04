Neverjeten prizor v Celju, svetovni rekorder pojedel 3-kilogramski burger v le 11 minutah (FOTO)

Portal Maribor24.si poroča o izjemnem podvigu, ki se je včeraj, 3. junija, zgodil v eni najbolj prepoznavnih celjskih restavracij. Priljubljeni britanski YouTuber in večkratni rekorder Adam Moran, bolj znan pod vzdevkom BeardMeatsFood, je obiskal Gostilno in pivnico Stari pisker in navdušil z novim rekordom.

Eden najbolj znanih tekmovalnih jedcev na svetu se je lotil znamenitega izziva Fat Joe Burger, ki velja za enega najbolj prepoznavnih kulinaričnih izzivov v Sloveniji. Ogromen burger z dodatki, ki skupaj tehta okoli tri kilograme, je premagal v zgolj 11 minutah in 5 sekundah. S tem je postavil nov rekord izziva ter za kar 40 sekund izboljšal prejšnji najboljši čas, ki ga je držal prav tako svetovno znani tekmovalni jedec Randy Santel.

Izziv Fat Joe Burger ni za vsakogar. FOTO: Stari Pisker, Facebook

Podvig, ki je navdušil obiskovalce

V Starem piskru so ob rekordnem dosežku poudarili, da gre za enega najodmevnejših trenutkov v zgodovini njihovega kulinaričnega izziva. Fat Joe Burger že leta privablja ljubitelje velikih porcij in adrenalinskih prehranskih preizkušenj, le redkim pa ga uspe premagati v tako impresivnem času.

Kdo je BeardMeatsFood?

Adam Moran prihaja iz angleškega Leedsa in velja za enega najuspešnejših tekmovalnih jedcev v Evropi. Na svojem izjemno priljubljenem YouTube kanalu BeardMeatsFood redno objavlja posnetke prehranskih izzivov z vsega sveta, njegovi videi pa dosegajo milijone ogledov. V dolgoletni karieri je postavil že številne rekorde v hitrostnem in količinskem prehranjevanju, zdaj pa je svoj pečat pustil tudi v Sloveniji.

Njegov obisk Celja je pritegnil veliko pozornosti obiskovalcev in ljubiteljev njegovih vsebin, nov rekord pa bo vsekakor predstavljal nov mejnik za vse prihodnje izzivalce znamenitega Fat Joe Burgerja.

Ogromen burger je premagal v zgolj 11 minutah in 5 sekundah ter s tem postavil nov rekord izziva.

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