Neverjetna vizualna preobrazba: La Toya se vrača na televizijske zaslone (FOTO)

La Toya (Lili Murati) bo letos znova nastopila v resničnostnem šovu Kmetija. Gledalci se je dobro spomnimo predvsem po njenem tekmovanju v Kmetiji slavnih, kjer se je med snemanjem oddaje zapletla v razmerje z Arturjem Šternom. Po koncu šova sta se tudi poročila, zakon pa ni trajal dolgo.

Artur Štern in La Toya sta se poročila spomladi 2010, a njun zakon ni dolgo trajal. Že poročni dan je nakazoval, da je med njima veliko nesoglasij. FOTO: Posnetek zaslona

Vizualno popolnoma spremenjena

La Toyina vrnitev pred televizijske kamere je vzbudila pozornost predvsem zaradi izrazite spremembe njenega videza. V primerjavi s preteklimi leti je izgubila precej kilogramov, spremenila barvo pričeske, slog oblačenja in stil ličenja.

La Toya je izgubila kar nekaj kilogramov, spremenila pričesko, slog oblačenja in stil ličenja. FOTO: POP TV

V novi sezoni Kmetije sodeluje zaradi osebnega izziva, sebe pa opisuje kot sposobno, praktično in prilagodljivo. Pravi, da ni konfliktna oseba in da si bo mesto v skupini gradila z delom in sodelovanjem. Kot kmečko orodje bi izbrala vedro za zalivanje, saj ima rada rože in vedno skrbi za detajle. Najbolj bo pogrešala svojega psa Amorja in vsakodnevno »kofetkanje«. Poleg nje bosta v šov vstopila tudi Igor Mikič in Carmen Osovnikar.