LEPA IN SVEŽA

Ni tabu tema: Natalija Verboten ne skriva, kaj počne že 12 let na pol leta

Javnosti ne skriva svojih obiskov estetske klinike.
Natalija Verboten FOTO: Neo Visuals
Natalija Verboten FOTO: Neo Visuals
A. G.
 22. 1. 2026 | 06:55
Lepotni posegi že dolgo časa niso več tabu tema, o njih ne govorijo le anonimni pacienti — nekateri znani obrazi so svoje izkušnje delili tudi v medijih ali na družbenih omrežjih, s čimer so odprli prostor za javno razpravo o tem, kje potekajo meje med estetsko nego in posegi ter kako vplivajo na samozavest. Javna priznanja kažejo, da je debata o lepotnih posegih vse bolj odprta in je del osebne izbire. Ena izmed takšnih oseb je priljubljena pevka Natalija Verboten, ki že več kot ducat let javnosti ne skriva svojih obiskov estetske klinike, kjer si vsake pol leta osveži obraz z nežno botox terapijo, preizkuša pa tudi napredne postopke za napetost kože, kar je sama delila na Instagramu in sledilcem pokazala naraven, ne prenapolnjen učinek terapij. Poleg tega je znana po svojem urejenem, ženstvenem videzu in prepoznavnih oblinah, ki ji dajejo karizmo in eleganco. Njena naravna samozavest in skrb za telo sta tako pogosto izpostavljeni kot vzor mnogim njenim sledilcem.

Na kliniki FOTO: Instagram, Zaslonski Posnetek
Na kliniki FOTO: Instagram, Zaslonski Posnetek

Podobno kot Natalija Verboten je tudi Katarina Benček, vplivnica in podjetnica, z javnostjo delila svojo izkušnjo povečave prsi z vsadki, o čemer je govorila tudi v intervjujih, kjer je poudarila, da se je za poseg odločila s premislekom in da želi poudariti, da je odločitev osebna ter ni potrebna za doseganje večje sreče ali samospoštovanja. Med znanimi Slovenkami, ki so bile v medijih med drugim povezane z estetskimi posegi ali subtilnimi popravki, so tudi Indira Ekić, ki je javno priznala operacijo nosu, Nuša Derenda, za katero mediji navajajo, da uporablja tudi neinvazivne lepotne posege, ter Anja Jenko, ki naj bi si dala popraviti nos in povečati prsi, Hajdi Korošec in Oriana Girotto pa naj bi uporabili polnila ali botoks za pomladitev videza. Patricija Štifter (Riya Damyanti) je v Turčiji, kot pravi, opravila neinvazivne lepotne postopke, dermalna polnila s hialuronsko kislino in botulinum toksin, ne pa kirurških posegov. 

Ko ne gre vse po načrtih

Da pa se lahko pri lepotnih popravkih tudi zalomi, nas je opozoril primer 44-letne Slovenke, ki je v začetku meseca januarja po estetskem posegu umrla v Turčiji. Primer je pretresel domačo javnost in znova pokazal, kako hitro se lahko »storitveni turizem« spremeni v nočno moro, če ne gre vse po načrtih. 44-letnica iz Slovenj Gradca se je v Turčijo odpravila na poseg ob posredovanju neimenovane agencije. Po posegu na kliniki naj bi bila nastanjena v hotelu, nato pa se ji je zdravstveno stanje poslabšalo. Klicala je pooblaščene, a ji menda niso pravočasno pomagali in je umrla. 

V zadnjih mesecih so svetovno spletno skupnost pretresle tragične novice o vplivnežih, ki so plačali najvišjo ceno zaradi estetskih posegov. Januarja 2026 je italijanska influencerka Yulia Burtseva, stara 38 let, umrla zaradi anafilaktičnega šoka med operacijo povečanja zadnjice v Moskvi, zaradi suma malomarnosti in neustreznih medicinskih postopkov pa je proti odgovornim že sprožena kriminalna preiskava. Tudi jeseni 2025 je brazilski modni influencer Adair Mendes Dutra Junior, znan kot Junior Dutra (31), umrl po zapletih zaradi trendnega »fox eyes« estetskega posega, ki je povzročil hudo infekcijo obraza in dihalne težave. Dutra je še svoj zadnji mesec delil prizore svojih zapletov in se javno spopadal z zdravstvenimi posledicami postopka, ki mu je prinesel le enoletno slavo, a tragičen konec.

Ti primeri niso osamljeni. V svetu družbenih omrežij se pojavljajo tudi druge zgodbe — denimo tragedije influencerjev, ki so pri lepotnih posegih utrpeli srčne zaplete ali resne zaplete zaradi operacij na področju lepotnih tretmajev v tujini. Takšne izgube opozarjajo, da je lepota lahko nevarna, kadar estetiko postavimo pred varnostjo, strokovno usposobljenostjo in odgovorno medicinsko prakso. 

 

