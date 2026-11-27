Nina Pečar se je v središču medijske pozornosti znašla zaradi razmerja z nekdanjim televizijskim voditeljem Boštjanom Romihom. Njuna ljubezenska zgodba se je končala z razhodom, ki je v javnosti dvignil precej prahu. O koncu njunega razmerja so se razpisali številni mediji. Nina danes živi svoje življenje umetnice, slika, ustvarja, nastopa in skrbi za različne segmente umetniških nastopov. Tokrat pa je svoje sledilce na družbenih omrežjih vznemirila z objavo, ki je bila vse prej kot prijetna. Sredi ceste je namreč našla hudo poškodovanega in okrvavljenega jazbeca, ki je še kazal znake življenja. Nemudoma je poskušala poiskati pomoč. »Jazbec. Našla sem ga sredi ceste. Poklicala 112, so klicali lovca. Obstaja šansa, da bi se mu pomagalo?? Je še živ, diha,« je zapisala ob precej nazornem videoposnetku.

Med iskanjem pomoči je žival poginila

Žal se je zgodba kljub njenemu trudu končala nesrečno, kar je Nina razkrila v komentarju pod objavo. Izkazalo se je, da je šlo za samičko, ki jo je umaknila s cestišča na varno in nato poskušala najti nekoga, ki bi ji lahko pomagal. »Klicala na nekaj veterin, ampak povsod ista zgodba. Lovna žival, to je pristojnost lovcev,« je zapisala. Medtem ko je iskala pomoč, je uboga žival prenehala dihati. Pečarjevo je nesrečna usoda samičke očitno močno prizadela, saj je svojemu zapisu dodala tudi čustvene simbole žalosti in zlomljenega srca. Ob vsem skupaj ni mogla skriti niti občudovanja nad živaljo, ki jo je imela priložnost videti tako od blizu, žal v najbolj nesrečnih okoliščinah. »Kako lepa žival je jazbec, žal mi je, da je nisem tako od blizu spoznala v boljšem stanju,« je sklenila svojo ganljivo izpoved.